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Мэру Могилева-Подольского вручили подозрение - Луценко

Пятница, 8 февраля 2019, 09:21
Мэру Могилева-Подольского вручили подозрение - Луценко

Городскому главе города Могилев-Подольский Петру Бровко вручили подозрение во взяточничестве.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook, не называя имени.

"15 тысяч долларов за 0,3 га земли под застройку. Винницкая прокуратура вручила мэру Могилев-Подольска подозрение о получении от застройщика неправомерной выгоды в сговоре с начальником земельного отдела горсовета", - написал он.

 

Департамент защиты экономики Нацполиции сообщил, что 31 января оперативники задержали начальника одного из отделов Могилев-Подольского горсовета при получении первой части взятки в 7,5 тысяч долларов от потенциального застройщика многоквартирного дома за оформление документов по передаче в собственность земельного участка площадью 0,3 га.

"Установлено, что глава Могилев-Подольского городского совета, будучи в преступном сговоре с начальником отдела горсовета, требовали от застройщика неправомерную выгоду в сумме 15 тысяч долларов США", - информирует департамент.

1 февраля начальнику отдела городского совета сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) – ему избрали меру пресечения в виде залога в сумме 228 тысяч гривен.

8 февраля о подозрении по этой же статье объявили мэру.

Петр Петрович Бровко (1960 г. н.) был мэром пограничного Могилева-Подольского в совокупности около 20 лет.

Впервые был избран городским главой в 1994 году. Он занимал эту должность по апрель 2006 года. Повторно был избран через одну каденцию – с ноября 2010-го по октябрь 2015 года.

На выборах в 2010 году Бровко стал мэром как выдвиженец от "Партии регионов", в 2015-м – как самовыдвиженец (набрал 51% голосов).

Согласно декларации за 2017 год, Петр Бровко владел 5-ю квартирами, нежилым помещением и земельным участком на 1356 кв м в своем городе, а также авто Land Rover:(Range Rover).

Также он декларировал акции ОАО "Могилев-Подольское автотранспортное предприятие 10508" стоимостью 90509 гривен и корпоративные права в ООО заготовительно-перерабатывающий комбинат "Тандем" (50% от общего капитала)

За 2017 год Бровко получил 605 тысяч гривен зарплаты и 910 тысяч гривен от продажи движимого имущества.

В течение 2018 год мэр получил доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в ПАО "Могилев-Подольское АТП 10508" (250 тысяч плюс 107,3 тысячи гривен), а также дивиденды от ООО "Тандем" (100 тысяч плюс 101,4 тысячи гривен ).

Зато в апреле прошлого года Бровко приобрел 2902 га земли стоимостью 628,7 тысяч гривен, а в августе – автомобиль Mercedes-Benz (G55 AMG) за 420 тысяч гривен.

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: взяткаВинницкая областьместная властьпрокуратураЛуценко
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