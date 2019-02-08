Городскому главе Могилев-Подольский Петру Бровко вручили подозрение во взяточничестве.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook, не называя имени.

"15 тысяч долларов за 0,3 га земли под застройку. Винницкая прокуратура вручила мэру Могилев-Подольский подозрение о получении от застройщика неправомерной выгоды в сговоре с начальником земельного отдела горсовета", - написал он.

Петр Петрович Бровко (1960 г. н.) был мэром пограничного Могилев-Подольского в совокупности около 20 лет.

Впервые был избран городским главой в 1994 году. Он занимал эту должность по апрель 2006 года. Повторно был избран через одну каденцию – с ноября 2010-го по октябрь 2015 года.

На выборах в 2010 году Бровко стал мэром как выдвиженец от "Партии регионов", в 2015-м – как самовыдвиженец (набрал 51% голосов).

Согласно декларации за 2017 год, Петр Бровко владел 5-ю квартирами, нежилым помещением и земельным участком на 1356 кв м в своем городе, а также Land Rover: Range Rover.

Также он декларировал акции ОАО "Могилев-Подольское автотранспортное предприятие 10508" стоимостью 90509 гривен и корпоративные права в ООО заготовительно-перерабатывающий комбинат "Тандем" (50% от общего капитала)

За 2017 год Бровко получил 605 тысяч гривен зарплаты и 910 тысяч гривен от продажи движимого имущества.

В течение 2018 год мэр получил доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в ПАО "Могилев-Подольское АТП 10508" (250 тысяч плюс 107,3 тысячи гривен), а также дивиденды от ООО "Тандем" (100 тысяч плюс 101,4 тысячи гривен ).

Зато в апреле прошлого года Бровко приобрел 2902 га земли стоимостью 628,7 тысяч гривен, а в августе – автомобиль Mercedes-Benz (G55 AMG) по 420 тысяч гривен.