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НАБУ обыскивает "Аграрный фонд" из-за растраты 240 миллионов

Пятница, 8 февраля 2019, 09:27
НАБУ обыскивает Аграрный фонд из-за растраты 240 миллионов

Детективы НАБУ обыскивают ПАО "Аграрный фонд" из-за растраты более 240 млн гривен, около сотни сотрудников предприятия ждут на улице на завершение следственных действий.

Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что обыски продлятся 7-8 февраля в рамках досудебного расследования по факту растраты служащими "Аграрного фонда" более 240 млн грн средств при закупке, хранении, упаковке удобрений в 2017-2018 годах.

В НАБУ сообщают, что обращались в "Аграрный фонд" и требовали предоставить временный доступ к документам для расследования, но служащие предприятия отказались.

"С целью объективного и всестороннего расследования детективы вынуждены изымать их в принудительном порядке", - отметили в ведомстве.

В нацбюро утверждают, что представители ПАО сознательно затягивают завершения следственного действия.

"Сейчас из-за безответственности руководства ПАО около сотни его сотрудников находятся под открытым небом: вход в здание до завершения следственного действия им запрещен, о чем руководство предприятия сообщали неоднократно заранее", - сообщили в НАБУ.

 

Также в ведомстве добавили, что сотрудников предприятия не предупредили об обыске и сейчас люди ожидают морозе.

В то же время в ПАО заявили, что работу предприятия заблокировали работники НАБУ.

По словам председателя правления Андрея Радченко, он вынужден обратиться к президенту, премьер-министру, профильному министру, аграрному комитету ВР, с просьбой вмешаться в ситуацию.

Украинская правда
Темы: НАБУобыски
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