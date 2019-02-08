НАБУ обыскивает "Аграрный фонд" из-за растраты 240 миллионов
Детективы НАБУ обыскивают ПАО "Аграрный фонд" из-за растраты более 240 млн гривен, около сотни сотрудников предприятия ждут на улице на завершение следственных действий.
Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба НАБУ.
Отмечается, что обыски продлятся 7-8 февраля в рамках досудебного расследования по факту растраты служащими "Аграрного фонда" более 240 млн грн средств при закупке, хранении, упаковке удобрений в 2017-2018 годах.
В НАБУ сообщают, что обращались в "Аграрный фонд" и требовали предоставить временный доступ к документам для расследования, но служащие предприятия отказались.
"С целью объективного и всестороннего расследования детективы вынуждены изымать их в принудительном порядке", - отметили в ведомстве.
В нацбюро утверждают, что представители ПАО сознательно затягивают завершения следственного действия.
"Сейчас из-за безответственности руководства ПАО около сотни его сотрудников находятся под открытым небом: вход в здание до завершения следственного действия им запрещен, о чем руководство предприятия сообщали неоднократно заранее", - сообщили в НАБУ.
Также в ведомстве добавили, что сотрудников предприятия не предупредили об обыске и сейчас люди ожидают морозе.
В то же время в ПАО заявили, что работу предприятия заблокировали работники НАБУ.
По словам председателя правления Андрея Радченко, он вынужден обратиться к президенту, премьер-министру, профильному министру, аграрному комитету ВР, с просьбой вмешаться в ситуацию.
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