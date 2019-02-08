Мы не надеемся на НАПК в проверке деклараций – НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро самостоятельно анализирует декларации и не рассчитывает на помощь Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в их проверке.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время отчета о деятельности ведомства за второе полугодие 2018 года.

"Объем деклараций, которые проверяет НАБУ несравнимо больший... Скажу откровенно, мы не рассчитываем на помощь НАПК", - сказал Сытник.

По его словам, у НАПК нет ресурсов, чтобы в комплексе все исследовать.

Сытник привел пример того, что иногда чиновники разрывают брак, чтобы не декларировать имущество супругов, но продолжают проживать и путешествовать вместе.

Директор бюро рассказал, что в таких случаях, когда в Нацагентстве не хватает данных, НАПК посылает в НАБУ запрос, чтобы получить выводы детективов с их оперативными и следовательскими возможностями.

"Мы им предоставляли эти материалы, потом мы с удивлением читали, что эти материалы мы (НАПК) не станем принимать во внимание, мы (НАПК) считаем, что в действиях определенного чиновника все нормально", - пояснил Сытник.

Однако он отметил, что компетенция НАПК шире в вопросе проверки деклараций, нежели у НАБУ.

По его словам, ранее в НАБУ хотели запрашивать информацию от НАПК о результатах проверки деклараций, но от этой идеи позже отказались и сейчас НАБУ начинает расследование, не дожидаясь выводов НАПК.

"Мы анализируем декларации силами нашего аналитического подразделения. Если находим несоответствия, начинаем расследование ... здесь мы рассчитываем только на себя, но у них (НАПК) в этом направлении полномочий больше", - сказал директор НАБУ.