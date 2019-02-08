Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мы не надеемся на НАПК в проверке деклараций – НАБУ

Пятница, 8 февраля 2019, 13:33

Национальное антикоррупционное бюро самостоятельно анализирует декларации и не рассчитывает на помощь Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в их проверке.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время отчета о деятельности ведомства за второе полугодие 2018 года.

"Объем деклараций, которые проверяет НАБУ несравнимо больший... Скажу откровенно, мы не рассчитываем на помощь НАПК", - сказал Сытник.

По его словам, у НАПК нет ресурсов, чтобы в комплексе все исследовать.

Сытник привел пример того, что иногда чиновники разрывают брак, чтобы не декларировать имущество супругов, но продолжают проживать и путешествовать вместе.

Директор бюро рассказал, что в таких случаях, когда в Нацагентстве не хватает данных, НАПК посылает в НАБУ запрос, чтобы получить выводы детективов с их оперативными и следовательскими возможностями.

"Мы им предоставляли эти материалы, потом мы с удивлением читали, что эти материалы мы (НАПК) не станем принимать во внимание, мы (НАПК) считаем, что в действиях определенного чиновника все нормально", - пояснил Сытник.

Однако он отметил, что компетенция НАПК шире в вопросе проверки деклараций, нежели у НАБУ.

По его словам, ранее в НАБУ хотели запрашивать информацию от НАПК о результатах проверки деклараций, но от этой идеи позже отказались и сейчас НАБУ начинает расследование, не дожидаясь выводов НАПК.

"Мы анализируем декларации силами нашего аналитического подразделения. Если находим несоответствия, начинаем расследование ... здесь мы рассчитываем только на себя, но у них (НАПК) в этом направлении полномочий больше", - сказал директор НАБУ.

Алена Мазуренко, УП
Темы: НАБУСытникНАПКдекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
НАБУ
НАБУ и САП завершили следствие в отношении подозреваемого в госизмене Деркача
Дело VAB банка: НАБУ завершило расследование в отношении Бахматюка и его сестры
"Дело "Золотого мандарина": НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Логвинского
Последние новости
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
Все новости...
Реклама: