Выборы 2019: Всего зарегистрировано 44 кандидата в президенты
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала рекордное для Украины количество кандидатов в президенты - 44 человека - и завершила регистрацию.
Об этом стало известно на заседании ЦИК в пятницу.
Итак за кресло главы государства планируют бороться:
- действующий президент Петр Порошенко
- Юлия Тимошенко
- Владимир Зеленский
- Анатолий Гриценко
- Игорь Шевченко
- Сергей Каплин
- Валентин Наливайченко
- Андрей Садовый
- Виталий Скоцик
- Виталий Куприй
- Евгений Мураев
- Геннадий Балашов
- Ольга Богомолец
- Александр Шевченко
- Роман Насиров
- Юрий Бойко
- Олег Ляшко
- Александр Вилкул
- Александр Мороз
- Дмитрий Добродомов
- Аркадий Корнацкий
- Илья Кива
- Руслан Кошулинский
- Александр Данилюк
- Сергей Тарута
- Игорь Смешко
- Инна Богословская
- Николай Габер
- Юрий Деревянко
- Роман Бессмертный
- Виктор Бондарь
- Андрей Новак
- Василий Журавлев
- Юрий Тимошенко
- Руслан Ригованов
- Сергей Носенко
- Сергей Кривонос
- Виктор Кривенко
- Юрий Кармазин
- Юлия Литвиненко
- Александр Ващенко
- Владимир Петров
- Дмитрий Гнап
- Александр Соловьев
Дополняется...
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