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Всего зарегистрировано 44 кандидата в президенты. ПОЛНЫЙ СПИСОК

Пятница, 8 февраля 2019, 14:01
Всего зарегистрировано 44 кандидата в президенты. ПОЛНЫЙ СПИСОК

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала рекордное для Украины количество кандидатов в президенты - 44 человека - и завершила регистрацию.

Об этом стало известно на заседании ЦИК в пятницу.

В общем документы в ЦИК подали 94 человека.

Среди кандидатов в президенты 40 – мужчины, а 4 – женщины, средний возраст кандидатов составляет 50 лет, сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Среди зарегистрированных кандидатов 16 являются народными депутатами.  

Итак за кресло главы государства планируют бороться:

      • Игорь Шевченко, 1971 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, президент благотворительной организации "Успешная Украина", беспартийный, cамовыдвиженец.
      • Сергей Каплин, 1979 года рождения, образование высшее, проживает в селе Опришки Глобинского района Полтавской области, работает народным депутатом, беспартийный, выдвиженец партии "Социал-демократическая партия"..
      • Валентин Наливайченко, 1966 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, председатель партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость", выдвиженец партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость".
      • Виталий Скоцик, 1972 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, беспартийный, самовыдвиженец.
      • Андрей Садовый, 1968 года рождения, образование высшее, проживает в городе Львове, Львовский городской председатель, член партии "Объединение "Самопомич", субъект выдвижения - "Объединение "Самопомич".
      • Виталий Куприй, 1973 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, беспартийный, самовыдвиженец.
      • Евгений Мураев, 1976 года рождения, образование высшее, проживает в Харькове, работает народным депутатом, член партии "НАШИ", субъект выдвижения – партия "НАШИ".
      • Анатолий Гриценко, 1957 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, доцент кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", член партии "Гражданская позиция", субъект выдвижения – "Гражданская позиция"
      • Геннадий Балашов, 1961 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, физическое лицо – предприниматель, член партии "5.10", субъект выдвижения – партия "5.10".
      • Ольга Богомолец, 1966 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, беспартийная, самовыдвиженец.
      • Александр Шевченко, 1971 года рождения, образование высшее, проживает в селе Поляница Ивано-Франковской области, народный депутат, член партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП", субъект выдвижения – "Украинское объединение патриотов – УКРОП".
      • Роман Насиров, 1979 года рождения, образование высшее, проживает в городе Киеве, беспартийный, самовыдвиженец.
      • Юрий Бойко, 1958 года рождения, образование высшее, проживает в городе Рубежное Луганской области, народный депутат, член партии "Оппозиционный блок", самовыдвиженец.
      • Олег Ляшко, 1972 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, народный депутат, председатель депутатской фракции "Радикальной партии Олега Ляшко", член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, член партии "Радикальная партия Олега Ляшко", субъект выдвижения – "Радикальная партия Олега Ляшко".
      • Аркадий Корнацкий, 1953 года рождения, образование высшее, проживает в селе Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области, народный депутат, беспартийный, самовыдвиженец.
      • Александр Вилкул, 1974 года рождения, образование высшее, проживает в Днепре, народный депутат, член партии "Оппозиционный блок – Партия  мира и развития", субъект выдвижения – "Оппозиционный блок – Партия мира и развития".
      • Юлия Тимошенко, 1960 года рождения, образование высшее, проживает в пгт Козин Обуховского района Киевской области, народный депутат, председатель депутатской фракции партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина", член Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, член партии ВО "Батькивщина", субъект выдвижения – ВО "Батькивщина".
      • Дмитрий Добродомов, 1977 года рождения, образование высшее, проживает в городе Львове, народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, член партии "Гражданское движение "Народный контроль", субъект выдвижения – "Общественное движение "Народный контроль".
      • Александр Мороз, 1944 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, пенсионер, член партии "Социалистическая партия Александра Мороза", субъект выдвижения – "Социалистическая партия Александра Мороза".
      • Илья Кива, 1977 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, председатель Всеукраинского профессионального союза МВД, член Социалистической партии Украины, субъект выдвижения – Социалистическая партия Украины.
      • Руслан Кошулинский, 1969 года рождения, образование высшее, проживает в городе Львове, председатель секретариата партии Всеукраинское объединение "Свобода", член партии ВО "Свобода", субъект выдвижения – ВО "Свобода".
      • Александр Данилюк, 1981 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, руководитель общественной организации "Центр оборонных реформ", член партии "Гражданское движение "Общее Дело", самовыдвиженец.
      • Сергей Тарута, 1955 года рождения, образование высшее, проживает в городе Мариуполе Донецкой области, народный депутат, член партии "Основа", субъект выдвижения – партия "Основа".
      • Игорь Смешко, 1955 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, профессор кафедры международных медиакоммуникаций и коммуникативных технологий Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, член партии "Сила и Честь", самовыдвиженец.
      • Инна Богословская, 1960 года, образование высшее, проживает в Харькове, директор Всеукраинской общественной организации "Вече Украины", беспартийная, самовыдвиженец.
      • Владимир Зеленский, 1978 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, художественный руководитель ООО "Квартал 95", беспартийный, субъект выдвижения – партия "Слуга народа".
      • Николай Габер, 1960 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, помощник-консультант народного депутата, член Патриотической партии Украины (ППУ), самовыдвиженец.
      • Юрий Деревянко, 1973 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции органами государственной власти и местного самоуправления Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, член партии "Воля", субъект выдвижения – партия "Воля".
      • Роман Безсмертный, 1965 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств, беспартийный, самовыдвиженец.
      • Виктор Бондарь, 1975 года рождения, образование высшее, проживает в пгт Гостомель Киевской области, народный депутат, член партии "Возрождение", субъект выдвижения – партия "Возрождение".
      • Сергей Носенко, 1969 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, старший управляющий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина", беспартийный, самовыдвиженец.
      • Виктор Кривенко, 1982 года рождения, образование высшее, проживает в пгт Куриловка Петриковского района Днепропетровской области, народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета, член партии "Народный Рух Украины", субъект выдвижения – "Народный Рух Украины".
      • Сергей Кривонос, 1970 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, первый заместитель командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, беспартийный, субъект выдвижения – партия "Воины АТО".
      • Руслан Ригованов, 1974 года рождения, образование высшее, проживает в городе Горловка Донецкой области, исполняющий обязанности начальника ГП "Севастопольский морской рыбный порт", беспартийный, самовыдвиженец.
      • Юрий Тимошенко, 1961 года рождения, образование профессионально-техническое, проживает в городе Коломыя Ивано-Франковской области, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, беспартийный, самовыдвиженец.
      • Андрей Новак, 1973 года рождения, образование высшее, проживает в городе Коломыя Ивано-Франковской области, безработный, член партии "Патриот", субъект выдвижения – партия "Патриот".
      • Василий Журавлев, 1970 года рождения, образование высшее, проживает в пгт Старый Крым города Мариуполь Донецкой области, председатель ОО "Федерация футбола г. Мариуполя", член партии "Стабильность", субъект выдвижения – партия "Стабильность".
      • Петр Порошенко, 1965 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, президент Украины, беспартийный, самовыдвиженец.
      • Юрий Кармазин, 1957 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, президент ОО "Институт права и общества", член Партии защитников Отечества, самовыдвиженец.
      • Юлия Литвиненко, 1976 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, временно не работает, беспартийная, самовыдвиженец.
      • Александр Ващенко, 1962 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, председатель правления ОО "Власть народа", беспартийный, самовыдвижение.
      • Владимир Петров, 1977 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, продюсер, ООО "Люмпен продакшн", беспартийный, самовыдвиженец.
      • Дмитрий Гнап, 1977 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, физическое лицо-предприниматель, член партии "Сила людей", субъект выдвижения – партия "Сила людей".
      • Александр Соловьев, 1973 года рождения, образование высшее, проживает в городе Киеве, заместитель директора ООО "Юридическая компания "ФЭБ", член партии "Умная сила", выдвиженец "Умной силы".
       

Напомним:  

  • До 7 марта включительно кандидаты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019
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