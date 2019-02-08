Центральная избирательная комиссия зарегистрировала рекордное для Украины количество кандидатов в президенты - 44 человека - и завершила регистрацию.

Об этом стало известно на заседании ЦИК в пятницу.

В общем документы в ЦИК подали 94 человека.

Среди кандидатов в президенты 40 – мужчины, а 4 – женщины, средний возраст кандидатов составляет 50 лет, сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Среди зарегистрированных кандидатов 16 являются народными депутатами.

Итак за кресло главы государства планируют бороться:

Напомним: