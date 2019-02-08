Центральная избирательная комиссия зарегистрировала рекордное для Украины количество кандидатов в президенты - 44 человека - и завершила регистрацию.

Об этом стало известно на заседании ЦИК в пятницу.

Итак за кресло главы государства планируют бороться:

- действующий президент Петр Порошенко

- Юлия Тимошенко

- Владимир Зеленский

- Анатолий Гриценко

- Игорь Шевченко

- Сергей Каплин

- Валентин Наливайченко

- Андрей Садовый

- Виталий Скоцик

- Виталий Куприй

- Евгений Мураев

- Геннадий Балашов

- Ольга Богомолец

- Александр Шевченко

- Роман Насиров

- Юрий Бойко

- Олег Ляшко

- Александр Вилкул

- Александр Мороз

- Дмитрий Добродомов

- Аркадий Корнацкий

- Илья Кива

- Руслан Кошулинский

- Александр Данилюк

- Сергей Тарута

- Игорь Смешко

- Инна Богословская

- Николай Габер

- Юрий Деревянко

- Роман Бессмертный

- Виктор Бондарь

- Андрей Новак

- Василий Журавлев

- Юрий Тимошенко

- Руслан Ригованов

- Сергей Носенко

- Сергей Кривонос

- Виктор Кривенко

- Юрий Кармазин

- Юлия Литвиненко

- Александр Ващенко

- Владимир Петров

- Дмитрий Гнап

- Александр Соловьев

Дополняется...