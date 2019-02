The Times написала о "гражданской войне в Украине", посольство требует исправить

Посольство Украины в Великобритании обратилось в редакцию издания The Times с требованием исправить фразу "гражданская война в Украине" в одной из статей.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"На 5-м году войны с Россией, к сожалению, мы должны напоминать The Times, ведущему источнику, что в Украине нет гражданской войны, а есть прямая российская агрессия, которая привела к аннексии Крыма и войне на Донбассе, где украинские солдаты борются против 40-тысячной российской армии. Исправьте статью немедленно!", - говорится в сообщении.

On the 5th year of war with #Russia it's unfortunate we have 2 remind @thetimes, a leading source, that there is no civil war in #Ukraine but direct RU aggrssn resulted in annexation of Crimea&war in Donbas where UA soldiers fight 40K strong RU army. Correct article immediately! pic.twitter.com/RlmNquVXf4