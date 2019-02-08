The Times написала о "гражданской войне в Украине", посольство требует исправить

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Пятница, 8 февраля 2019, 16:04

Посольство Украины в Великобритании обратилось в редакцию издания The Times с требованием исправить фразу "гражданская война в Украине" в одной из статей.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"На 5-м году войны с Россией, к сожалению, мы должны напоминать The Times, ведущему источнику, что в Украине нет гражданской войны, а есть прямая российская агрессия, которая привела к аннексии Крыма и войне на Донбассе, где украинские солдаты борются против 40-тысячной российской армии. Исправьте статью немедленно!", - говорится в сообщении.

Посол Украины Наталья Галибаренко также направила соответствующее письмо автору статьи, редактору раздела "Здоровье" Крису Смиту.

Статья с некорректной фразой вышла на сайте The Times в пятницу днем. Она посвящена теме стремительного распространении кори в Европе, в том числе в Украине.

В материале, в частности, указывается, что в Украине зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания среди европейских стран и одной из причин этого автор считает "гражданскую войну в Украине".

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Темы: Британия война Росcия


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