Мужчина обстрелял радиостанцию ​​в Калуше и ножом ранил патрульного

В Калуше Ивано-Франковской области мужчина обстрелял местную радиостанцию ​​и при задержании ранил патрульного полицейского.

Об этом в пятницу сообщает местный отдел полиции.

Полиция получила сообщение, что неизвестный стреляет по окнам офиса местной радиостанции.

"После сообщения о стрельбе на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Неподалеку от указанного адреса правоохранители заметили неизвестного мужчину, у которого на плече был чехол, по форме похожий для охотничьего ружья", - сообщает полиция.

"Полицейские спросили, что у мужчины в чехле, на что он отреагировал агрессией, выхватил нож и нанес оперуполномоченному Калушского ОП ножевое ранение лица. 31-летнего старшего лейтенанта полиции с места происшествия госпитализировали в Калушскую центральную больницу", - говорится в сообщении.

31-летнего злоумышленника задержали.

Правоохранители на месте совершения преступления изъяли восемь гильз.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам статьи "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Хулиганство".