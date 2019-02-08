Меркель подтвердила достижение договоренности по "Северному потоку-2"

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Пятница, 8 февраля 2019, 17:27

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что страны Евросоюза пришли к согласию по поводу регулирования проекта "Северный поток-2".

Об этом сообщает Reuters.

"Что касается газовой директивы, то мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тому, что Франция и Германия тесно сотрудничали", - сказала Меркель.

При этом она не стала уточнять детали достигнутого компромисса.

Как сообщалось, одной из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, например Россией, лежит на стране, где газопровод впервые встречается с европейской сетью.

Таким образом Берлин и Париж договорились, что все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия.

Согласованные поправки дают шанс на воплощение проекта "Северный поток-2", который оказался под угрозой из-за позиции Франции.

Европейская правда

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Темы: Меркель Европа газ


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