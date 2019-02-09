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Трамп объявил дату и место второго саммита с Ким Чен Ыном

Суббота, 9 февраля 2019, 01:36
Трамп объявил дату и место второго саммита с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что второй саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля в Ханое (Вьетнам).

Об этом он написал в Twitter.

"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи, они согласовали время и дату второго саммита с Ким Чен Ыном. Саммит пройдет в Ханое, Вьетнам, 27-28 февраля. Я с нетерпением жду встречи с лидером КНДР и продвижения дела мира!", - подчеркнул глава Белого дома.

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Напомним: 

  • Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал начать подготовку ко второму саммиту с президентом США Дональдом Трампом.
  • Что касается переговоров Трампа и Ким Чен Ына, то эксперты указывают на фундаментальные вопросы: какие шаги по денуклеаризации КНДР следует принять для этого и что должен предложить Трамп, чтобы Ким Чен Ын принял этих меры.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАКНДР
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