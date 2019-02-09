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В Киевской области во время выступления Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки

Суббота, 9 февраля 2019, 09:06
В Киевской области во время выступления Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки

В пятницу в Белой Церкви Киевской области во время выступления кандидата в президенты Юлии Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки.

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Во время митинга, на который собрались 10 тысяч человек, в толпу было заброшено 7 дымовых шашек. С помощью неравнодушных и полиции были задержаны 6 человек, совершивших провокацию. При них было обнаружено еще 7 дымовых шашек", - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба сообщает о еще одной провокации.

"Вблизи сцены был установлен автомобиль на еврономерах. Во время выступления Юлии Тимошенко полиция получила телефонное сообщение о заминировании этого авто. Специалисты профильных служб, немедленно прибывшие на вызов, вручную откатили машину на безопасное расстояние", - говорится в тексте.

В партии убеждены, что провокации против Тимошенко и ее сторонников были осуществлены "руками Службы безопасности Украины по приказу президента Украины".

Вместе с тем, пресс-служба Нацполиции сообщает, что в Белой Церкви во время выступления кандидата в президенты "неизвестные лица бросили две дымовые шашки в людей, собравшихся на встрече". Нарушителей задержали.

 

"Кроме этого, еще у пяти человек, которые находились на площади, изъяли 7 предметов, похожих на дымовые шашки. Все они задержаны и доставлены в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Двух человек задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Еще относительно пяти составлены административные протоколы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, в 18.51 в дежурную часть Белоцерковского отдела полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что во время выступления одного из кандидатов в президенты в припаркованном за сценой автомобили "Ауди" произойдет взрыв.

"На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Правоохранители провели осмотр места происшествия и эвакуировали автомобиль", - отметили в полиции.

Украинская правда
Темы: ТимошенкоКиевская областьполиция
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