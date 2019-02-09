Порошенко об экономике: Худшее точно позади

Президент Петр Порошенко уверен, что худшее в экономическом кризисе, вызванном агрессией РФ, уже позади.

Об этом он заявил в субботу на форуме "Команда Порошенко".

"Надежду вселяет то, что худшее уже точно позади, что кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, отступает, что восстановление экономического роста открывает возможности для восстановления уровня жизни", - сказал Порошенко.

Он также заявил, что только полномасштабное членство в ЕС и НАТО полностью гарантирует государственную независимость Украины.

"Только полномасштабное членство в ЕС и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, нашу национальную безопасность. Но не только независимость, не только безопасность, но свободу и благосостояние", - сказал президент.

Порошенко также отметил, что гарантирует продолжение политики децентрализации: "Я твердо гарантирую неизменность политики децентрализации. Она будет сохранена и углублена".