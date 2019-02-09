СБУ: Спецслужбы РФ предлагают $2 тысячи за поджог храмов УПЦ МП
СБУ пресекла попытку российских спецслужб привлечь гражданина Украины к провокации с поджогом храма УПЦ МП.
Об этом сообщает в субботу пресс-центр СБУ.
"Сотрудники СБУ установили, что спецслужбы РФ и подчиненные им МГБ ЛНР/ДНР осуществляют поиск исполнителей, которые за две тысячи долларов США готовы совершить поджоги культовых сооружений УПЦ МП", - говорится в сообщении.
"При условии предоставления в качестве отчета видеозаписи преступных действий, злоумышленник пообещал прислать две тысячи долларов США на карточный счет, открытый в одном из украинских банков", - рассказали в СБУ.
Там отметили, что Службой безопасности уже пресечена попытка привлечения гражданина Украины к совершению по заказу российской стороны такого преступления, однако вербовочная деятельность иностранной спецслужбы продолжается.
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