Порошенко заявил о начале избирательной кампании

Президент Петр Порошенко заявляет об официальном начале своей предвыборной кампании.

"Сегодня, сейчас официально начинается моя предвыборная кампания", - сказал он, выступая на форуме в субботу.

"Чтобы завершить построение сильного государства, чтобы подготовить Украину ко вступлению в ЕС и НАТО, чтобы не дать популистам умножить на ноль все, что вымучили наши люди и наш народ, я принял решение баллотироваться во второй раз на пост президента Украины", - добавил он.

Среди своих стратегических целей на второй срок Порошенко назвал борьбу с бедностью, подготовку Украины ко вступлению в ЕС и НАТО, обеспечение мира на выгодных для Украины условиях и восстановление территориальной целостности страны.

Президент также заявил, что украинцы не позволят России вмешаться в выборы.

"Выборы 2019 года для Путина - это как генеральная битва за Украину, которую он маниакально стремится вернуть обратно. Россия пытается вмешаться в наши выборы, так же как делала это на выборах в США, Франции, Германии, во время референдума в Великобритании, Нидерландах. Украинцы больше вам этого не позволят", - сказал он.

Порошенко также заявил, что украинцам не нужен президент, который "встанет перед Кремлем на колени".

"Вы видите среди кандидатов тех, кто хочет усыпить страну сказками о чудесном мире с Путиным или байками о дешевом газе, вдвое дешевле, в 4 раза дешевле, в 6 раз дешевле, а то и полностью бесплатным. Ложью, говорят, весь мир обойдешь, но вторая часть пословицы - назад не вернешься. До свидания", - добавил президент.