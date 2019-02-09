Минобороны проведет вблизи Крыма зенитно-ракетные учения с боевыми стрельбами

Министерство обороны проведет вблизи аннексированного Россией Крыма зенитно-ракетные учения с боевыми стрельбами.

В течение 2019 года запланировано проведение четырех учений с боевыми стрельбами из ЗРК и ЗРС, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные МОУ.



По данным ведомства, ближайшие учения пройдут в феврале на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области.

"Во время учений планируют отработать стрельбы из "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. Обстановка будет максимально приближена к боевой", - сообщили в Минобороны.

Как заявил начальник зенитно-ракетных войск Украины Юрий Ставский, учения связаны с наращиванием Россией военной техники на границе с оккупированным Крымом и планируются более масштабными, чем в 2018 году.

"Речь идет о боевых стрельбах со сводными зенитными ракетными полками "Бук-М1" и "С-300П". Дивизии "трехсоток" вызовут в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой", - отметил Ставский.

В свою очередь представитель оккупационной власти полуострова, член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков назвал планы МОУ провести ракетные учения близ Крыма "предвыборной агитацией", пишет "РБК", а вице-спикер "парламента Крыма" Ефим Фикс заявил, что "каждое государство имеет право проводить учения ВС", но Украине "необходимо перестать провоцировать Россию".