Минобороны проведет вблизи Крыма зенитно-ракетные учения с боевыми стрельбами

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Суббота, 9 февраля 2019, 15:56

Министерство обороны проведет вблизи аннексированного Россией Крыма зенитно-ракетные учения с боевыми стрельбами. 

В течение 2019 года запланировано проведение четырех учений с боевыми стрельбами из ЗРК и ЗРС, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные МОУ. 

По данным ведомства, ближайшие учения пройдут в феврале на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области.

"Во время учений планируют отработать стрельбы из "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. Обстановка будет максимально приближена к боевой", - сообщили в Минобороны. 

Как заявил начальник зенитно-ракетных войск Украины Юрий Ставский, учения связаны с наращиванием Россией военной техники на границе с оккупированным Крымом и планируются более масштабными, чем в 2018 году. 

"Речь идет о боевых стрельбах со сводными зенитными ракетными полками "Бук-М1" и "С-300П". Дивизии "трехсоток" вызовут в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой", - отметил Ставский. 

В свою очередь представитель оккупационной власти полуострова, член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков назвал планы МОУ провести ракетные учения близ Крыма "предвыборной агитацией", пишет "РБК", а вице-спикер "парламента Крыма" Ефим Фикс заявил, что "каждое государство имеет право проводить учения ВС", но Украине "необходимо перестать провоцировать Россию". 

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Темы: Минобороны Крым армия Росcия


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