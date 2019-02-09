Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны проведет вблизи Крыма зенитно-ракетные учения с боевыми стрельбами

Суббота, 9 февраля 2019, 14:56

Министерство обороны проведет вблизи аннексированного Россией Крыма зенитно-ракетные учения с боевыми стрельбами. 

В течение 2019 года запланировано проведение четырех учений с боевыми стрельбами из ЗРК и ЗРС, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные МОУ. 

По данным ведомства, ближайшие учения пройдут в феврале на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области.

"Во время учений планируют отработать стрельбы из "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. Обстановка будет максимально приближена к боевой", - сообщили в Минобороны. 

Как заявил начальник зенитно-ракетных войск Украины Юрий Ставский, учения связаны с наращиванием Россией военной техники на границе с оккупированным Крымом и планируются более масштабными, чем в 2018 году. 

"Речь идет о боевых стрельбах со сводными зенитными ракетными полками "Бук-М1" и "С-300П". Дивизии "трехсоток" вызовут в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой", - отметил Ставский. 

В свою очередь представитель оккупационной власти полуострова, член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков назвал планы МОУ провести ракетные учения близ Крыма "предвыборной агитацией", пишет "РБК", а вице-спикер "парламента Крыма" Ефим Фикс заявил, что "каждое государство имеет право проводить учения ВС", но Украине "необходимо перестать провоцировать Россию". 

Темы: МинобороныКрымармияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Минобороны
Зеленский ищет замену министру обороны Резникову – источники УП
Закупки Минобороны: СМИ выяснили, как летние куртки для бойцов втридорога превратились в "зимние"
Оккупанты сжигают своих погибших вблизи Мелитополя − Маляр
Последние новости
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
Все новости...
Реклама: