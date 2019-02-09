Охранники форума Порошенко порвали плакат о Гандзюк

4663 просмотра
Суббота, 9 февраля 2019, 16:09
Фото инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Охранники на форуме президента Петра Порошенко забрали телефон у активиста, который хотел поднять плакат "Кто заказал Катю Гандзюк?" и порвали плакат.

Об этом говорится на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

"Активисту Николаю Выговскому, который пришел на встречу с Петром Порошенко, не дали задать президенту вопрос: когда двое заказчиков убийства Екатерины - Андрей Гордеев и Евгений Рищук - будут сняты с их должностей?", - говорится в публикации.

"Двое охранников Порошенко держали его за плечи и не давали встать с места и поднять плакат. Требование показать свои документы проигнорировали, а когда активист попытался сфотографировать провокаторов, забрали телефон. Плакат, который держал Николай, порвали", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Между участниками акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" и полицией произошли столкновения
Охранники форума Порошенко порвали плакат о Гандзюк
Боевики ОРДЛО используют лазерное оружие - пограничники
Суд в Англии признал ущерб для репутации Порошенко от статьи ВВС - юрист
Все новости
Instagram дня

Яркие торты от 14-летнего кондитера

улыбнитесь!

12 веселых комиксов о наших буднях

исследование

Пациенты, которые не меняют своего врача, живут дольше

Опыт

Три истории украинских хендмейдеров

Поиск по сайту
Архив
Весь архів