Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Охранники форума Порошенко порвали плакат о Гандзюк

Суббота, 9 февраля 2019, 15:09
Охранники форума Порошенко порвали плакат о Гандзюк
Фото инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Охранники на форуме президента Петра Порошенко забрали телефон у активиста, который хотел поднять плакат "Кто заказал Катю Гандзюк?" и порвали плакат.

Об этом говорится на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

"Активисту Николаю Выговскому, который пришел на встречу с Петром Порошенко, не дали задать президенту вопрос: когда двое заказчиков убийства Екатерины - Андрей Гордеев и Евгений Рищук - будут сняты с их должностей?", - говорится в публикации.

"Двое охранников Порошенко держали его за плечи и не давали встать с места и поднять плакат. Требование показать свои документы проигнорировали, а когда активист попытался сфотографировать провокаторов, забрали телефон. Плакат, который держал Николай, порвали", - говорится в сообщении.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Последние новости
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
Все новости...
Реклама: