Между участниками акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" и полицией произошли столкновения

Между участниками акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" на Контрактовой площади в Киеве и полицией произошли столкновения, есть пострадавшие.

Об этом сообщается на странице инициативы в Facebook.

Отмечается, что перед началом выступления Юлии Тимошенко активистов "забрали безо всяких причин" в Подольский отдел полиции.

"Вскоре их отпустили, однако забрали личные вещи. Ребята требовали вернуть им вещи, однако правоохранители применили газ. На задержание приехала полиция спецназначения (бывший беркут), применяли силу. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

В свою очередь в полиции сообщили о задержании группы лиц при попытке штурма управления полиции.

"Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими", - говорится в сообщении.

Сначала в полиции сообщили, что на Контрактовой площади задержали группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами.

"Происшествие случилось на Контрактовой площади: сюда подошла организованная группа молодых людей с прикрытыми лицами. Чтобы предупредить любые провокации, после общения с представителями полиции диалога было принято решение об их доставке в управление полиции. В служебном транспорте молодые люди выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет", - говорится в сообщении.

Впоследствии в полиции заявили, что после того, как всех доставленных отпустили, "им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики в милицию".

"В результате всех активных участников задержали, а это - около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия", - отметили в полиции.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции добавили, что у задержанных изъяли "наган" и ножи.

"В результате происшествия трое полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу", - говорится в сообщении.