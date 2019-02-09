Между участниками акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" и полицией произошли столкновения

Между участниками акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" на Контрактовой площади в Киеве и полицией произошли столкновения, есть пострадавшие.

Об этом сообщается на странице инициативы в Facebook.

Отмечается, что перед началом выступления Юлии Тимошенко активистов "забрали безо всяких причин" в Подольский отдел полиции.

"Вскоре их отпустили, однако забрали личные вещи. Ребята требовали вернуть им вещи, однако правоохранители применили газ. На задержание приехала полиция спецназначения (бывший беркут), применяли силу. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении инициативы.

При этом на фб-странице "С14-резерв" отмечается, что на Контрактовой площади был задержан "десяток активистов С14", их повезли в РОВД.

"Причин законных - никаких. Аваков наконец определился со своим кандидат и спасает Тимошенко от неудобного баннера ("Кто заказал Катю Гандзюк" - ред.). На Хоревую, 20 задержанных повезли ни за что", - заявили в С14.

Как уточнил в комментарии УП один из участников инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" Маси Найем, участники движения С14 были задержаны еще до того, как в начале акции был развернут баннер.

"Похож, в полиции, когда решался вопрос о том, чтобы всех задержанных отпустили, все (стычка между полицией и участниками С14 - ред.) началось с того, что кто-то из силовиков во время словесных перепалок нанес удар Богдану Ходаковскому (один из лидеров С14 - ред.). После этого всех остальных поставили к "стенке". Полиция будет изучать видеоматериалы, чтобы выявить, кто из задержанных непосредственно участвовал в противоправных действиях, всех остальных - отпустят", - сообщил он.

В свою очередь в полиции сообщили о задержании группы лиц при попытке штурма управления полиции.

"Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими", - говорится в сообщении.

Сначала в полиции сообщили, что на Контрактовой площади задержали группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами.

"Происшествие случилось на Контрактовой площади: сюда подошла организованная группа молодых людей с прикрытыми лицами. Чтобы предупредить любые провокации, после общения с представителями полиции диалога было принято решение об их доставке в управление полиции. В служебном транспорте молодые люди выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет", - говорится в сообщении.

Позже в полиции заявили, что после того, как всех доставленных отпустили, "им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики в милицию".

"В результате всех активных участников задержали, а это - около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия", - отметили в полиции.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции добавили, что у задержанных изъяли "наган" и ножи.

"В результате происшествия трое полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу", - говорится в сообщении.

Позже на странице инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" появилось сообщение, что активисты в субботу поедут к дому министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Мы поедем домой к главе МВД Украины Арсену Авакову. Поговорим о том, как должны работать правоохранительные органы в цивилизованной стране. Собираемся возле памятника Григорию Сковороде на Контрактовой площади в 19:00", - говорится в сообщении.

В свою очередь нардеп Оксана Корчинская сообщила, что к задержанным не пускают "скорую помощь".

"У активистов выбиты зубы, сотрясения мозга, ушибы колен", - заявили в С14.