Оккупанты в Крыму провели обыск у проукраинского активиста

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Суббота, 9 февраля 2019, 17:29

В селе Орехово Сакского района в оккупированном Крыму 8 февраля российские силовики провели обыск у проукраинского активиста Олега Приходько.

Об этом в субботу рассказал Крым.Реалии сам Приходько.

"Проводили вчера обыск. Была целая толпа силовиков, с оружием. Забрали мой и жены компьютер, телефон, украинскую символику, флаги. Даже в машине. Также забрали макеты немецких автоматов. Обыск они пояснили тем, что ночью в Саках были разбиты могилы советским летчикам, нарисована свастика. И они почему-то решили прийти ко мне", – рассказал Приходько.

По его словам, после обыска его увезли в Симферополь, где переписывали все контакты с телефона, проводили беседу и сказали, что "будут проводить экспертизу того, что у меня забрали".

Российские силовики публично не комментируют проведение обыска у Приходько. Подтверждения информации активиста из других источников пока нет.

Издание отмечает, что в июне 2016 года российские силовики уже задерживали Олега Приходько за украинские номерные знаки на автомобиле.

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Темы: Крым


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