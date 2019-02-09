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В Киеве разоблачили кибермошенника: похитил биткоинов на 700 тысяч

Суббота, 9 февраля 2019, 22:28

Киберполиция разоблачила жителя Киевской области, который похищал средства с Bitcoin- и Altcoin-счетов.

Как сообщили в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины, подозреваемый совершал техническую поддержку британской биржы с онлайн-обменом криптовалют. 

"Имея доступ, злоумышленник воспользовался своим положением и похитил средства с Bitcoin- и различных Altcoin-счетов клиентов. Конвертация и вывод средств происходили через онлайн-обменники. Установлена сумма убытков, которая в эквиваленте составляет более 720 тыс. гривен", - сообщили в киберполиции.

Полученные от преступной деятельности средства мужчина тратил на участие в азартных играх на виртуальных симуляторах игровых автоматов.

За несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи задержанный подозревается в правонарушении по ст. 361 УК, решается вопрос об объявлении злоумышленнику дополнительной подозрения за кражу средств (ст. 185 УК Украины).

Украинская правда
Темы: Киевполицияденьги
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