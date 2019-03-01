Тимошенко прокомментировала расследование журналистов о фиктивных донорах "Батькивщины"

Кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что предприниматели финансируют партию через других лиц, чтобы избежать преследования.

Об этом она заявила в эфире программы "Право на власть", отвечая на вопрос журналиста Дениса Бигуса о расследовании относительно фиктивных доноров "Батькивщины", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы разобрались с этими фактами, и выяснилось, что те предприниматели-представители среднего класса, которые хотят сегодня помочь нам и перечислить деньги, не могут это сделать, потому что мгновенно открываются уголовные дела, уничтожаются эти предприниматели.

И поэтому они находят своих родственников, которые не под ударом, и пытаются через них сделать взносы, которые сегодня помогают нашей партии", - рассказала Тимошенко.

По ее словам, все поступления на счет партий и расходы являются публичными, и находятся под контролем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"НАПК может проверить каждую нашу копейку. Генпрокуратура, СБУ от нас не уходят. Мы по названным фактам получили заключение НАПК, в котором четко определено, что нарушений у нас нет. Если бы они сейчас нашли у нас хоть одно нарушение, они поставили б вопрос о снятие меня с выборов", - подчеркнула она.

Напомним: