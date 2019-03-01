Тимошенко прокомментировала расследование журналистов о фиктивных донорах "Батькивщины"

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Пятница, 1 марта 2019, 03:58

Кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что предприниматели финансируют партию через других лиц, чтобы избежать преследования.

Об этом она заявила в эфире программы "Право на власть", отвечая на вопрос журналиста Дениса Бигуса о расследовании относительно фиктивных доноров "Батькивщины", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы разобрались с этими фактами, и выяснилось, что те предприниматели-представители среднего класса, которые хотят сегодня помочь нам и перечислить деньги, не могут это сделать, потому что мгновенно открываются уголовные дела, уничтожаются эти предприниматели.

И поэтому они находят своих родственников, которые не под ударом, и пытаются через них сделать взносы, которые сегодня помогают нашей партии", - рассказала Тимошенко.

По ее словам, все поступления на счет партий и расходы являются публичными, и находятся под контролем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"НАПК может проверить каждую нашу копейку. Генпрокуратура, СБУ от нас не уходят. Мы по названным фактам получили заключение НАПК, в котором четко определено, что нарушений у нас нет. Если бы они сейчас нашли у нас хоть одно нарушение, они поставили б вопрос о снятие меня с выборов", - подчеркнула она.

Напомним:

  • В расследовании журналистов программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" говорится, что в то время, как Тимошенко рассказывает об обнищании украинцев, отчет ее партии показывает, что пенсионеры и безработные жертвуют партии немалые средства.
  • Журналисты пообщались с "самыми щедрыми" из них и выяснили, что большинство даже не догадываются об этом.
  • Сообщается, что в первом и втором квартале 2018 года на счета "Батькивщины" поступило 23 миллиона гривен, а уже в третьем и четвертом кварталах, когда началась сверхактивная рекламная кампания Тимошенко как кандидата в президенты, простые украинцы якобы пожертвовали более 130 миллионов гривен.

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Темы: Тимошенко Батькивщина


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