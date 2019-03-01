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В Госдепе готовы дать $1 млн за информацию о сыне бин Ладена

Пятница, 1 марта 2019, 05:45

Государственный департамент США пообещал вознаграждение в сумме 1 миллиона долларов за информацию, которая поможет найти Хамза бин Ладена, сына экс-лидера "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Госдепа, передает "Укринформ".

"Программа "Вознаграждение за правосудие" Госдепа США предлагает награду в размере до 1 млн долларов за информацию, которая позволит идентифицировать или установить местонахождение в любой стране ключевого лидера "Аль-Каиды" Хамзы бин Ладена", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что Хамза является сыном погибшего бывшего лидера "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена и сейчас занимает руководящую должность в террористической организации.

"По крайней мере, с августа 2015 года он опубликовал в Интернете аудио- и видеосообщения, призывая своих последователей начать атаки на Соединенные Штаты и их западных союзников, а также угрожал нападениями на США в отместку за убийство в мае 2011 года его отца", - говорится в заявлении.

5 января 2017 года Государственный департамент ввел санкции против Хамзы бин Ладена из-за его причастности к террористической деятельности.

Темы: СШАтерроризм
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