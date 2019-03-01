Автобус с украинцами перевернулся в Польше: колесо попало в стекло

Автобус, следовавший из Киева в польский Свиноуйсце, в ночь на пятницу попал в аварию в селе Тур Лодзинского воеводства Польши.

Как сообщает tvn24, оторвавшееся колесо встречного грузовика попало в лобовое стекло автобуса – и водитель погиб на месте.

Автобус, перевозивший 15 человек, съехал в кювет. Двое пассажиров – мужчина и женщина – получили ранения.

По предварительным данным, это украинцы, сообщил инспектор Кшиштоф Котковский

По информации полиции, водитель грузовика был трезв.

Автобус Киев – Свиноуйсце попал в аварию у Тура Скрин-шот из сюжета

Точные причины трагического инцидента выясняются.

Заместитель директора департамента консульской службы Василий Кирилич подтвердил, что 1 марта в местности Тур в Польше произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 15 граждан Украины.

Водитель автобуса – гражданин Украины – погиб.

Еще двух граждан Украины госпитализированы в больницы в местности Поддембице. Сейчас в больнице остается один гражданин с легкими повреждениями. Его могут выписать в пятницу.

В связи с ДТП в Польшу выехал дополнительный автобус перевозчика.

Консул Украины поддерживает контакт с полицией, клиникой и гражданами Украины.