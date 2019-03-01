Автобус с украинцами перевернулся в Польше: колесо попало в стекло

2933 просмотра
Пятница, 1 марта 2019, 10:49

Автобус, следовавший из Киева в польский Свиноуйсце, в ночь на пятницу попал в аварию в селе Тур Лодзинского воеводства Польши.

Как сообщает tvn24, оторвавшееся колесо встречного грузовика попало в лобовое стекло автобуса – и водитель погиб на месте.

Автобус, перевозивший 15 человек, съехал в кювет. Двое пассажиров – мужчина и женщина – получили ранения.

По предварительным данным, это украинцы, сообщил инспектор Кшиштоф Котковский

По информации полиции, водитель грузовика был трезв.

 

Автобус Киев – Свиноуйсце попал в аварию у Тура

Скрин-шот из сюжета
 
 

Точные причины трагического инцидента выясняются.

Заместитель директора департамента консульской службы Василий Кирилич подтвердил, что 1 марта в местности Тур в Польше произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 15 граждан Украины.

Водитель автобуса – гражданин Украины – погиб.

Еще двух граждан Украины госпитализированы в больницы в местности Поддембице. Сейчас в больнице остается один гражданин с легкими повреждениями. Его могут выписать в пятницу.

В связи с ДТП в Польшу выехал дополнительный автобус перевозчика.

Консул Украины поддерживает контакт с полицией, клиникой и гражданами Украины.

УП, дополнено

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ДТП Польша


powered by lun.ua
По теме
Новости дня: Гладковский, отмена статьи о незаконном обогащении, 10 лет за ДТП в Харькове 26 февраля 2019, 21:25
Водителю, переехавшему на угнанном авто автомойщика, дали 7 лет тюрьмы 25 февраля 2019, 17:52
Судный день Зайцевой и Дронова. История ДТП, которое всколыхнуло Харьков 25 февраля 2019, 16:40
Все новости
Главные новости
Лукашенко заявил, что Беларусь не против общей валюты с РФ
Фирма Гладковского получила еще полмиллиарда по тайным соглашениям
Депутат БПП: $41 млн из Приватбанка вывели на счета "Квартала 95"
Гриценко: Победа! Суд ударил ЦИК по рукам за "легализацию пирамиды"
Все новости
Фото

15 фотографий из польского села, где всегда цветет весна

улыбнитесь!

16 забавных сутуаций, в которые попадают собаки

Любовь

36 вопросов к партнеру, которые помогут вам сблизиться

Поиск по сайту
Архив
Весь архів