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Гриценко: Порошенко сдался и снимает бронь на рекламу перед вторым туром

Пятница, 1 марта 2019, 11:32

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко предполагает, что действующий президент Петр Порошенко возможно уже не верит в свою победу на выборах и поэтому отменяет ранее забронированную на апрель наружную рекламу.

Об этом он написал в Facebook.

"Порошенко сдался и уже пакует чемоданы? На фоне вселенского скандала "мародерство на крови" и после вчерашнего эфира на Плюсах, который смотрели миллионы людей, сегодня утром штаб Порошенко дал команду рекламным агентствам: отменить предварительно забронированную наружную рекламу на апрель месяц", - сообщил он.

 
фото с Facebook А. Гриценко

Гриценко отметил, что рекламу Порошенко якобы отменили по всей стране.

Украинская правда
Темы: ГриценкоПорошенковыборы президента 2019
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