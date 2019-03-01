Лукашенко: Президентом Украины снова будет Порошенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на предстоящих президентских выборах в Украине победит нынешний президент Петр Порошенко.

Такое мнение он высказал в пятницу на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, которую транслировал канал "Беларусь.24".

"Новым президентом будет Порошенко. Он выйдет во второй тур. Может быть с Зеленским, может быть еще с кем-то. Ну, предпочтительно с Зеленским", - сказал он

По его словам, те, кто проголосовали за Зеленского в первом туре, скорее всего за него проголосуют во втором, а те, кто за других кандидатов - отдадут голоса Порошенко.

"Ну и Порошенко еще ж последнего слова не сказал, подождите", - добавил Лукашенко.

Он отметил, что предвыборная кампания в Украине похожа на предвыборную кампанию в Беларуси в 90-х годах, когда его самого избрали президентом.