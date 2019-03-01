Епифаний ответил, когда ЛГБТ могут допустить к причастию

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний говорит, что представителей ЛГБТ-сообщества допустят к причастию, если они "покаются в грехах и исправят свои ошибки".

Об этом он сказал в интервью ВВС news Украина.

В частности, на вопрос, допустит ли ПЦУ представителей ЛГБТ-сообщества к причастию, Епифаний ответил следующим образом.

"У нас есть четкая позиция - не только Украинской православной церкви, а и Всеукраинского совета церквей - по этому вопросу. Церковь четко различает, где есть грех. Мы не можем грех назвать добром. Есть человек, к которому мы относимся с любовью. Но есть грех, который мы должны пресекать и говорить о нем открыто".

По словам митрополита, есть образ жизни, который несовместим с христианскими взглядами.

"Поэтому есть позиция Православной церкви, есть обращение Всеукраинского совета Церквей, и в этом вопросе мы непоколебимы", - говорит Епифаний.

"Потому что мы базируемся на основах Священного Писания, где четко говорится о том, что это является грехом. И мы не можем как Церковь назвать это добром. Поэтому люди должны каяться в своих грехах, исправлять свои ошибки. И если человек покается, если он это признает, то конечно, он может участвовать в таинствах", - резюмировал митрополит.