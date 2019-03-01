Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Монумент на славу: во Львове со второй попытки не удалось снести стелу

Пятница, 1 марта 2019, 15:47
Монумент на славу: во Львове со второй попытки не удалось снести стелу

Во Львове подрядчикам со второй попытки не удалось демонтировали 30-метровую стелу Монумента славы.

Об этом пишет Zaxid.nеt.

Отмечается, что в ночь с четверга на пятницу сотрудники компании "Промальтбуд" более 6:00 пытались свергнуть самую высокую часть конструкции на землю.

Для этого отбойным молотком сбивали бетон, а болгаркой надрезали арматуру и другие металлические части. Впрочем, оказалось, что этого не достаточно, чтобы снести стелу.

"Там есть внутри металлическая основа, к ней трудно добраться ... Она не дает упасть сооружении. Мы ее еще не видим, видно только края. Какие двутавровые швеллеры вместе сварные. Полностью мы их не видим, потому что они в сооружении", - прокомментировал промышленный альпинист компании Андрей Марунич.

Стелу имели свергнуть с помощью лебедки, но выяснилось, что ее мощности не хватило, как и рабочей длины танкового троса. Поэтому работники выбивали конструкцию уже по бокам. По 6:00 работы стела так и не свалилась.

Применить тяжелую технику подрядчики не могут, мол, есть угроза падения конструкции на нее.

Это уже вторая попытка. В первый раз в ночь со среды на четверг. Сложность заключается в том, что работники не имеют документации, в которой бы говорилось о материалах 30-метровой конструкции.

Работы планируют продолжить в ночь с 1 на 2 марта.

Напомним:

  • Львовская мэрия приняла решение о демонтаже аварийного 30-метрового пилона Монумента славы на ул. Стрыйской в феврале 2018 года.
  • В апреле Монумент славы огородили забором, на обустройство которого из бюджета города выделили 400 тыс. грн.
  • Мемориал "Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил" открыли в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоит из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и "Родины-матери".

Темы: Львов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Львов
Во Львове из-под завалов дома достали живого кота, пролежавшего там 11 дней
"Нам нужно выжить", – повторял мальчик. Истории уцелевших после ракетного удара во Львове
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Последние новости
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
Все новости...
Реклама: