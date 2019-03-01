Монумент на славу: во Львове со второй попытки не удалось снести стелу

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Пятница, 1 марта 2019, 16:47

Во Львове подрядчикам со второй попытки не удалось демонтировали 30-метровую стелу Монумента славы.

Об этом пишет Zaxid.nеt.

Отмечается, что в ночь с четверга на пятницу сотрудники компании "Промальтбуд" более 6:00 пытались свергнуть самую высокую часть конструкции на землю.

Для этого отбойным молотком сбивали бетон, а болгаркой надрезали арматуру и другие металлические части. Впрочем, оказалось, что этого не достаточно, чтобы снести стелу.

"Там есть внутри металлическая основа, к ней трудно добраться ... Она не дает упасть сооружении. Мы ее еще не видим, видно только края. Какие двутавровые швеллеры вместе сварные. Полностью мы их не видим, потому что они в сооружении", - прокомментировал промышленный альпинист компании Андрей Марунич.

Стелу имели свергнуть с помощью лебедки, но выяснилось, что ее мощности не хватило, как и рабочей длины танкового троса. Поэтому работники выбивали конструкцию уже по бокам. По 6:00 работы стела так и не свалилась.

Применить тяжелую технику подрядчики не могут, мол, есть угроза падения конструкции на нее.

Это уже вторая попытка. В первый раз в ночь со среды на четверг. Сложность заключается в том, что работники не имеют документации, в которой бы говорилось о материалах 30-метровой конструкции.

Работы планируют продолжить в ночь с 1 на 2 марта.

Напомним:

  • Львовская мэрия приняла решение о демонтаже аварийного 30-метрового пилона Монумента славы на ул. Стрыйской в феврале 2018 года.
  • В апреле Монумент славы огородили забором, на обустройство которого из бюджета города выделили 400 тыс. грн.
  • Мемориал "Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил" открыли в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоит из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и "Родины-матери".

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Темы: Львов


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