Монумент на славу: во Львове со второй попытки не удалось снести стелу

Во Львове подрядчикам со второй попытки не удалось демонтировали 30-метровую стелу Монумента славы.

Об этом пишет Zaxid.nеt.

Отмечается, что в ночь с четверга на пятницу сотрудники компании "Промальтбуд" более 6:00 пытались свергнуть самую высокую часть конструкции на землю.

Для этого отбойным молотком сбивали бетон, а болгаркой надрезали арматуру и другие металлические части. Впрочем, оказалось, что этого не достаточно, чтобы снести стелу.

"Там есть внутри металлическая основа, к ней трудно добраться ... Она не дает упасть сооружении. Мы ее еще не видим, видно только края. Какие двутавровые швеллеры вместе сварные. Полностью мы их не видим, потому что они в сооружении", - прокомментировал промышленный альпинист компании Андрей Марунич.

Стелу имели свергнуть с помощью лебедки, но выяснилось, что ее мощности не хватило, как и рабочей длины танкового троса. Поэтому работники выбивали конструкцию уже по бокам. По 6:00 работы стела так и не свалилась.

Применить тяжелую технику подрядчики не могут, мол, есть угроза падения конструкции на нее.

Это уже вторая попытка. В первый раз в ночь со среды на четверг. Сложность заключается в том, что работники не имеют документации, в которой бы говорилось о материалах 30-метровой конструкции.

Работы планируют продолжить в ночь с 1 на 2 марта.

Напомним: