Садовый объяснил, почему снялся с выборов

Мэр Львова Андрей Садовый говорит, что на его решение снять свою кандидатуру с выборов повлиял скандал с хищениями в оборонке, отмена статьи о незаконном обогащении и социологические рейтинги.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам политика, именно сейчас появился шанс, чтобы на выборах, которые состоятся 31 марта, победил единый кандидат.

"Журналистские расследования, решение Конституционного суда совсем по-другому смоделировали ситуацию - теперь люди поняли, что нас ждет завтра, если динамика уничтожения страны будет продолжаться. Поэтому сегодня есть шанс на победу", - объясняет Садовый.

Кроме того, говорит он, свою роль сыграли результаты последних опросов социологов.

"Я мониторю ситуацию в стране, вижу рейтинги, вижу уровень доверия, я реалист", - отмечает лидер "Самопомочи".

По словам Садового, он решил поддержать именно Анатолия Гриценко, потому что тот близок ему по духу.

"Для меня важно, чтобы 31 марта во втором туре встретились именно те кандидаты, которые будут безопасными для страны. Я Гриценко не идеализирую, но по своим ценностям он близок нам по духу", - говорит политик.

Напомним: