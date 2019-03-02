Россия не признала решение суда Гааги по иску "Нафтогаза"

Минюст России не признает частичное решение международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге по иску "Нафтогаза" к РФ.

Об этом заявили в пресс-службе Минюста РФ в ответ на запрос ТАСС.

"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации", - говорится в заявлении министерства.

В Минюсте РФ также заявили, что будут предпринимать "все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов Российской Федерации в связи с вынесением указанного арбитражного решения".

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