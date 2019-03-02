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Порошенко анонсировал повышение доплат военным на передовой

Суббота, 2 марта 2019, 07:50
Порошенко анонсировал повышение доплат военным на передовой

Президент Петр Порошенко обещает повысить денежное обеспечение военнослужащих, находящихся на передовой.

Об этом он заявил во время пребывания на опорном пункте украинских десантников в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает в субботу пресс-служба президента.

"Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение - доплату на первой линии поднять на 2000 грн. Минимальная доплата должна составлять 12000 грн. для каждого военнослужащего", - заявил Порошенко.

При этом он подчеркнул, что на тысячу гривен должна быть повышена доплата на второй линии, и ее уровень должен быть доведен до 5500 грн.

Он также заявил, что украинским морякам, которые защищают азовское побережье, во время выхода в море на боевые операции нужно обеспечить такую ​​же доплату, как бойцам на первой линии.

Напомним:

  • 31 марта в Украине состоятся президентские выборы. Действующий президент Петр Порошенко является одним из кандидатов на эту должность.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоВооруженные силыденьги
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