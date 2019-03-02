SpaceX осуществила исторический тестовый запуск корабля к МКС

SpaceX в субботу утром запустила беспилотный космический корабль Crew Dragon к Международной космической станции.

Как пишет Bloomberg, это является важной вехой для цели Илона Маска - позволить людям жить на других планетах.

SpaceX Crew Dragon recap https://t.co/MmQmctxRSo — Elon Musk (@elonmusk) 2 березня 2019 р.

На борту корабля находится манекен по имени Рипли, подключенный к сенсорам.

Crew Dragon оснащен системой экстренной эвакуации экипажа, которая была впервые испытана в 2015 году.

"Доказательство того, что SpaceX может безопасно отправлять в космос людей, является ключом к амбициям компании в космическом туризме и созданию человеческой колонии на Марсе. Хотя в первом демонстрационном полете нет астронавтов, успешный запуск имеет решающее значение для преодоления любых сомнений и открывает путь для запуска SpaceX с астронавтами уже этим летом", - пишет издание.

Напомним: