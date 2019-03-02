В Броварах полицейский сбил насмерть пешехода на переходе
В Броварах Киевской области работник полиции сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции, 2 марта неизвестный автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на мужчину, от полученных травм пострадавший скончался.
Водитель пришел в полицию и сообщил о ДТП.
"В отделе полиции, куда пришел мужчина, выяснилось, что он является работником одного из подразделений Национальной полиции Украины. Правонарушитель объяснил, что покинул место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП", - говорится в сообщении.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.
Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.