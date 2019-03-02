В РФ заявили, что Пентагон готовит "Троянского коня"

4931 просмотр
Суббота, 2 марта 2019, 15:52

В Генштабе РФ обвинили США в разработке новой стратегии ведения военных действий "Троянский конь".

Об этом заявил в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

"Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили "Троянский конь". Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам", - сказал он.

Начальник Генштаба отметил, Россия готова к предотвращению любой из этих стратегий.

По его словам, основой ответа РФ является "стратегия активной обороны", которая предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.

Герасимов заявил, что США вместе с союзниками определили агрессивный вектор своей внешней политики.

"Ими прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как "глобальный удар", "многосферное сражение"", - сказал он.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия США


powered by lun.ua
По теме
Глава польского профсоюза просит восстановить местноe пограничноe движениe с РФ 2 марта 2019, 14:11
В ДТП под Москвой пострадали 4 украинцев 2 марта 2019, 14:06
Россия не признала решение суда Гааги по иску "Нафтогаза" 2 марта 2019, 07:16
Все новости
Главные новости
"Батькивщина" заявила, что никогда не подкупала избирателей
СБУ поймала на взятках руководство Одесского СИЗО, двое задержанных
Повышение доплат военным с 1 апреля: Полторак подписал приказ
SpaceX осуществила исторический тестовый запуск корабля к МКС
Все новости
Опыт

История украинского боксера Дениса Беринчика

улыбнитесь!

Черный-черный юмор выходного дня

безопасность

7 советов, как уберечь детей от отравлений лекарствами

Поиск по сайту
Архив
Весь архів