В РФ заявили, что Пентагон готовит "Троянского коня"

В Генштабе РФ обвинили США в разработке новой стратегии ведения военных действий "Троянский конь".

Об этом заявил в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

"Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили "Троянский конь". Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам", - сказал он.

Начальник Генштаба отметил, Россия готова к предотвращению любой из этих стратегий.

По его словам, основой ответа РФ является "стратегия активной обороны", которая предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.

Герасимов заявил, что США вместе с союзниками определили агрессивный вектор своей внешней политики.

"Ими прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как "глобальный удар", "многосферное сражение"", - сказал он.