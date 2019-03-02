Переход в ПЦУ: На Буковине священники подрались на собрании общины

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Суббота, 2 марта 2019, 22:42

В Черновицкой области во время собрания церковной общины села Бережонка о переходе к Православной церкви Украины между священниками произошла драка.

Как сообщает molbuk.ua, на собрании религиозной общины церкви святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова присутствовали 192 жителя поселка. 

Решение за переход было принято 164 голосами, "против" проголосовали 18 человек, "воздержались" 10. 

Это уже 14 церковная община на Буковине, которая приняла решение о переходе к ПЦУ.

"На собрание привезли прихожан из соседних сел Замостье, Милиево, Корытное, которые выступали против перехода церкви в ПЦУ. Священник церкви Иоанна Богослова отец Николай во время собрания ударил священника из Вижницкого района Илью Кигницкого, который получил травмы лица. Отец Николай обвинил его в том, что он умышленно подстрекает людей и является раскольником", - пишет издание.

В отделе коммуникации полиции Черновицкой области сообщили, что в Вижницкое отделения полиции поступило заявление от представителя религиозной общины с.Бережонка.

"Заявитель сообщил, что при обсуждении вопроса перехода к Православной церкви Украины возник спор граждан. Обращение зарегистрировано в журнале единого учета, полиция проводит проверку информации, устанавливает обстоятельства и участников инцидента", - сообщили правоохранители.

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Темы: Православная Церковь Украины Черновицкая область


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