Труханов поблагодарил Порошенко: Все, за что нас уважают - благодаря вам

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что "все, за что уважают" Одесскую область - благодаря президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом Труханов заявил 2 марта в ходе визита Порошенко в Одессу, где прошло заседание Совета регионального развития Одесской области, пишет "Думская".

"Все, что мы сегодня говорим... что нас уважают, что нас поддерживают, что у нас высокие рейтинги… Если говорить честно, Петр Алексеевич - это благодаря вам. Благодаря тому, что вы дали нам возможность проявить свое отношение", - заявил Труханов.