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Труханов поблагодарил Порошенко: Все, за что нас уважают - благодаря вам

Суббота, 2 марта 2019, 21:49

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что "все, за что уважают" Одесскую область - благодаря президенту Украины Петру Порошенко. 

Об этом Труханов заявил 2 марта в ходе визита Порошенко в Одессу, где прошло заседание Совета регионального развития Одесской области, пишет "Думская". 

"Все, что мы сегодня говорим... что нас уважают, что нас поддерживают, что у нас высокие рейтинги… Если говорить честно, Петр Алексеевич - это благодаря вам. Благодаря тому, что вы дали нам возможность проявить свое отношение", - заявил Труханов.  

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрухановПорошенкоОдесса
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