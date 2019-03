Папа Франциск взволновал католиков, не разрешив прихожанам целовать свой перстень

В сети популярным стало видео, на котором Папа Римский Франциск во время приема в итальянском городе Лорето не разрешал прихожанам целовать свой перстень - один из символов авторитета понтифика.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такое поведение Папы вызвало дискуссии в католическом мире.

Pope Francis repeatedly withdrew his hand as a long line of people tried to kiss his ring, causing reaction from conservative Catholics https://t.co/pPtl18N2ve pic.twitter.com/m5Q5ctH07y