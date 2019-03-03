ЦИК потратит более 160 млн грн на печать избирательных бюллетеней

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Воскресенье, 3 марта 2019, 04:27

ЦИК 22 февраля обнародовал информацию о намерении заключить договор с госпредприятием "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" на изготовление избирательных бюллетеней для голосования за кандидатов на пост президента общей стоимостью 166,36 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные ProZorro.

ЦИКя избрал "Полиграфический комбинат "Украина" путем переговорной процедуры, ссылаясь на закон "О выборах Президента Украины", которым предусматривается, что избирательные бюллетени являются документами строгой отчетности, содержащие степени защиты.

Отмечается, что "Полиграфический комбинат "Украина" - единственное предприятие, обладающее материально-технической базой и производственными мощностями, необходимыми для изготовления избирательных бюллетеней, и может изготовить избирательные бюллетени в необходимом количестве и в сроки, установленные законом.

В соответствии с требованиями Закона Украины "О выборах Президента Украины", ЦИК должен обеспечить изготовление избирательных бюллетеней в течение 16 календарных дней.

В системе ProZorro говорится, что ЦИК намерен заказать услуги по изготовлению и упаковки 60 млн 359 тысяч 600 избирательных бюллетеней.

Напомним:

  • Ранее в Государственном реестре избирателей заявили, что количество людей, которые будут внесены в списки избирателей на выборах президента 31 марта 2019, будет не слишком отличаться от количества избирателей в списках внеочередных выборов президента весной 2014 года.
  • Президентские выборы состоятся 31 марта.

Украинская правда

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Темы: ЦИК виборы выборы президента 2019


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