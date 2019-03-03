В Одессе на журналиста ночью напал пьяный мужчина

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Воскресенье, 3 марта 2019, 18:22

В ночь на воскресенье в Одессе напали на телеведущего, журналиста "Думской ТВ" Александра Новицкого.

Как пишет "Думская", около 00:30 Александр помогал супруге парковать машину во дворе дома на улице Левитана. В этот момент к нему подошел мужчина и сказал: "Я буду тебя убивать и кончать". Затем незнакомец полез в драку.

Сообщается, что журналист применил средства самообороны (газовый баллончик и травматический пистолет).

 

"В итоге оба получили ранения разной степени тяжести. Александра доставили в Еврейскую больницу, где он несколько часов находился в состоянии шока, проблемы с речью и тремор прошли только после медикаментозного успокоительного. Нападавший задержан и отправлен в областную больницу", - пишет издание.

В пресс-службе Главного управления Нацполиции Одесской области "Думской" сообщили, что сведения по данному инциденту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

 

"Во время разгрузки машины к журналисту и его жене подошел неизвестный и стал угрожать. Журналист предупредил его, что применит травматический пистолет, но на нападавшего это не подействовало. В результате применения средств самообороны нападавший получил повреждения бедра. Оба были доставлены в больницу", — рассказали в полиции.

Правоохранители отмечают, что нападавший был сильно пьян и объяснить свои действия не может.

Украинская правда

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Темы: Одесса СМИ


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