Телеканал "Украина" заявил, что его сигнал глушат

Телеканал "Украина" заявляет о внешнем вмешательстве с целью заглушить его сигнал.

Как сообщает пресс-служба канала, вмешательство произошло вечером 2 марта.

"Сигнал канала "Украина" действительно подвергся воздействию внешних помех. Произошло два влияния. С 21:01 до 21:07, а также с 21:15 и до 21:28 у миллионов абонентов спутникового и кабельного типа приема сигнала отсутствовала возможность просмотра программ телеканала", - заявил директор департамента развития сети вещания канала "Украина" Богдан Жданов.

Пресс-служба отмечает, что эфир телеканала "Украина" подвергся внешнему вмешательству уже не впервые за последние дни.

В частности, 1 марта вечером неизвестные препятствовали трансляции шоу "Главная тема. Выбор", когда в студии присутствовали глава МВД Арсен Аваков, ГПУ Юрий Луценко и СБУ Василий Грицак.

"За последние месяцы это третий случай. Всего их было около полусотни", - заявили представители канала.

Председатель комитета ВР по вопросам свободы слова Виктория Сюмар на своей странице в Facebook призвала правоохранительные органы оперативно расследовать вмешательство в работу канала.

"Глушение эфира ТРК Украина в то время, когда там, в прямом эфире, были три главные силовики страны, выглядит как серьезный "политический сигнал". И это безусловно демонстрационная угроза для вещания любого украинского телеканала", - считает она.

"Никакие незаконные вмешательства государства или любого другого, в формате проверок или, точно так же, технологических воздействий, являются недопустимыми и должны быть максимально оперативно расследованы СБУ и другими правоохранительными структурами", - отметила Сюмар.