Маск пообещал показать новый электрокар Model Y в марте

Компания Tesla представит свой кроссовер Model Y менее чем через две недели, 14 марта, в Лос-Анжелесе.

Об этом основатель компании Илон Маск сообщил на своей странице в twitter.

В последующих твитах Маск написал, что Model Y получит "нормальные" двери в отличие от дверей "Крылья Сокола", которые установлены на Model X. Model Y будет стоить примерно на 10 процентов дороже, чем Model 3, поскольку это более крупный внедорожник.

Model Y, being an SUV, is about 10% bigger than Model 3, so will cost about 10% more & have slightly less range for same battery