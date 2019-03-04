Маск пообещал показать новый электрокар Model Y в марте

Компания Tesla представит свой кроссовер Model Y менее чем через две недели, 14 марта, в Лос-Анжелесе.

Об этом основатель компании Илон Маск сообщил на своей странице в twitter.

Model Y unveil event on March 14 at LA Design Studio — Elon Musk (@elonmusk) 3 березня 2019 р.

В последующих твитах Маск написал, что Model Y получит "нормальные" двери в отличие от дверей "Крылья Сокола", которые установлены на Model X. Model Y будет стоить примерно на 10 процентов дороже, чем Model 3, поскольку это более крупный внедорожник.

Model Y, being an SUV, is about 10% bigger than Model 3, so will cost about 10% more & have slightly less range for same battery — Elon Musk (@elonmusk) 3 березня 2019 р.

На прошлой неделе Tesla объявила, что клиенты теперь могут заказать Model 3 со стандартным аккумулятором за 35 000 $.

Ранее Маск сообщал, что Tesla завершила разработку Model Y, и что "на три четверти Model Y похожа на Model 3".