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Маск пообещал показать новый электрокар Model Y в марте

Понедельник, 4 марта 2019, 01:36

Компания Tesla представит свой кроссовер Model Y менее чем через две недели, 14 марта, в Лос-Анжелесе.

Об этом основатель компании Илон Маск сообщил на своей странице в twitter.

В последующих твитах Маск написал, что Model Y получит  "нормальные" двери в отличие от дверей "Крылья Сокола", которые установлены на Model X.  Model Y будет стоить примерно на 10 процентов дороже, чем Model 3, поскольку это более крупный внедорожник.

На прошлой неделе Tesla объявила, что клиенты теперь могут заказать Model 3 со стандартным аккумулятором за 35 000 $.

Ранее Маск сообщал, что Tesla завершила разработку Model Y, и что "на три четверти Model Y похожа на Model 3".

"Украинская правда" в Threads

Темы: технологииСША
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