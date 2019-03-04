Епифаний прокомментировал возможность переговоров с Кириллом и Онуфрием

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что не искал возможности для прямого диалога с митрополитом Московского патриархата Онуфрием или с патриархом Русской православной церкви Кириллом, так как считает подобные переговоры нереальными.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Так, на вопрос, искал ли он возможность поговорить с Онуфрием, Епифаний ответил, что сейчас - нет.

"Я считаю, что вести с ним переговоры - нереально. Это человек, который на 100% преданный интересам российской церкви и российского государства. Поэтому вести с ним переговоры об объединении очень сложно", - сказал предстоятель ПЦУ.

По его словам, все начнется "из низов", поскольку народ должен сказать, в какой церкви он хочет быть и постепенно это заставит принимать решения и духовенство.

"Если архиереи останутся без приходов, без духовенства, то он вынужден будет принимать решения и о переходе. Потому начинать сейчас переговоры "с верхов" церкви, то это не будет иметь результата. Ведь мы знаем настроения и митрополита Онуфрия, и управляющего делами митрополита Антония. Они не пойдут ни на какие переговоры. Мы пытались до Собора, но с их стороны не было никакого желания", - отметил Епифаний.

"Сейчас, если говорить о ведении диалога, то мы - автокефальная Церковь, а они - структура Московского патриархата в Украине. Нам тогда надо, наверное, говорить о ведении диалога с РПЦ, а не с ее частью ", - добавил он.

Вместе с тем на вопрос, пробовали представители ПЦУ вести диалог с патриархом Кириллом, митрополит ответил, что с этим еще сложнее.

"Каким образом вести диалог, если мы находимся в состоянии войны, если они не говорят теперь даже со Вселенским патриархом? А нас они же просто не признают пока ", - сказал Епифаний.

Он добавил, что не хотел бы сейчас общаться с Кириллом, потому что это человек, который благословляет то, что происходит на Востоке Украины, где гибнут украинские воины.

"А вообще я бы сказал, что он должен смириться с тем, что происходит в Украине. Это уже необратимый процесс. Хочет он того или нет, будет он противодействовать или нет, но мы добьемся успеха. Это вопрос только времени. И лучше было бы это сразу понять, осознать, попросить друг у друга прощения, найти понимание между Константинополем и ими, сесть за стол переговоров и иметь уже в Украине единую поместную Церковь", - сказал предстоятель.

При этом он рассказал, что тенденция к объединению с низов сейчас является положительной и главное, что все происходит мирно.

"Сейчас даже там, где общины добровольно решают перейти, мы видим яростное сопротивление Московского патриархата, "молитвенные стояния", приезжают автобусы "титушек"и пытаются диктовать обществу определенные условия. Так если мы начнем такое противостояние, то мы никогда не объединимся", - добавил он.

Епифаний подчеркнул, что ставить хронологические рамки для объединения не стоит и хоть процесс может занять много времени, но все будет без кровопролития.