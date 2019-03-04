Епифаний о наместника Лавры Павле: Если покается – примем

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Понедельник, 4 марта 2019, 10:06

Православная Церковь Украины готова принять всех представителей Московского патриархата, даже скандального наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

По его словам, сейчас "сложно представить", чтобы владыка Павел попросил принять его в ПЦУ.

"Если он примет соответствующее решение и покается в том, что он делал до сих пор... Хотя это сложно сейчас даже представить... В тех его высказываниях, которые мы слышим в СМИ, это только ненависть. Но Саул тоже переродился в апостола Павла. Возможно, что-то случится в его жизни, что он также изменит свое мнение и станет на путь развития уже единой Церкви", - заявил митрополит Епифаний.

"Если мы не примем человека, который кается, то о каком единении тогда можно говорить?", - добавил он.

Украинская правда

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Темы: церковь Епифаний


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