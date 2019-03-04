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Порошенко во втором туре побеждают и Зеленский, и Тимошенко

Понедельник, 4 марта 2019, 11:03

Действующий президент Петр Порошенко во втором туре проигрывает обоим своим оппонентам – и Владимиру Зеленскому, и Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в феврале.

"Моделирование второго тура дало следующие результаты: Юлия Тимошенко держит первенство в паре с Петром Порошенко (31% против 24%). В то же время, Владимир Зеленский побеждает как в паре с Порошенко (42% против 24%), так и с Тимошенко (37% против 24%)", - говорится в сообщении. 

 

При этом 24% опрошенных считают, что следующим президентом будет Порошенко.

В победу Тимошенко верят 19%, Зеленского – 17%. 

 

"За последний месяц значительно возросла вера в победу Зеленского. Также положительную динамику в этом рейтинге имеют показатели Порошенко. Показатели Тимошенко на уровне декабря. При этом молодежь верит в победу Зеленского, люди старшего возраста – в победу Порошенко и Тимошенко", - отмечают социологи.

Опрос проходил 19-28 февраля среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Путем личного формализованного интервью было опрошено 2500 респондентов. Статистическая ошибка не превышает 2%.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019опросПорошенкоТимошенкоЗеленский
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