Порошенко во втором туре побеждают и Зеленский, и Тимошенко

6313 просмотров 6313 просмотров
Понедельник, 4 марта 2019, 12:03

Действующий президент Петр Порошенко во втором туре проигрывает обоим своим оппонентам – и Владимиру Зеленскому, и Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в феврале.

"Моделирование второго тура дало следующие результаты: Юлия Тимошенко держит первенство в паре с Петром Порошенко (31% против 24%). В то же время, Владимир Зеленский побеждает как в паре с Порошенко (42% против 24%), так и с Тимошенко (37% против 24%)", - говорится в сообщении. 

 

При этом 24% опрошенных считают, что следующим президентом будет Порошенко.

В победу Тимошенко верят 19%, Зеленского – 17%. 

 

"За последний месяц значительно возросла вера в победу Зеленского. Также положительную динамику в этом рейтинге имеют показатели Порошенко. Показатели Тимошенко на уровне декабря. При этом молодежь верит в победу Зеленского, люди старшего возраста – в победу Порошенко и Тимошенко", - отмечают социологи.

Опрос проходил 19-28 февраля среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Путем личного формализованного интервью было опрошено 2500 респондентов. Статистическая ошибка не превышает 2%.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: выборы президента 2019 опрос Порошенко Тимошенко Зеленский


powered by lun.ua
По теме
НАПК направило в суд админпротокол на кандидата в президенты 4 марта 2019, 11:13
#ВыборыБезЛжи: проверяем Ляшко, Вилкула и Мураева 4 марта 2019, 11:05
Медведев засомневался в легитимности выборов в Украине 3 марта 2019, 23:40
Все новости
Главные новости
Выборы в Раду: социологи опубликовали свежий рейтинг партий
Президентские баталии: появились результаты последнего опроса
ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева и продлил против Януковича и Ко
САП закрыла дело о взятках Кучме и Пинчуку от Коломойского
Все новости
здоровье

Как обезопасить себя от болезни печени

мнение

Мода на пластические операции домашним животным. Есть ли в этом смысл?

Фото

12 фотографий о страшных буднях риэлтора

Поиск по сайту
Архив
Весь архів