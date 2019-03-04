Обвиняемый в дезертирстве генерал-майор разведки оправдан

Суд оправдал и признал невиновным в дезертирстве бывшего начальника 6-го департамента Службы внешней разведки, генерал-майора Владимира Слоненко.

Об этом свидетельствует приговор Шевченковского райсуда Киева, обнародованный в Едином реестре судебных решений.

"Признать невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.408 УК Украины, и оправдать его в связи с недоказанностью того, что в его деянии есть состав уголовного преступления", - говорится в приговоре суда.

Согласно материалам дела, уроженец Луганска Слоненко находился на службе в органах внутренних дел с 31 января 1997 года.

С 29 октября 2012 года проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины в должности директора 6 Департамента. В то же время после Революции Достоинства 11 марта 2014 года был переведен в распоряжение главы СВР, а дальше - в распоряжение директора 6-го департамента.

Слоненко перевели из служебного кабинета в здании по улице Нагорной в цокольное помещение на объекте "Белогородка" Киево-Святошинского района.

По версии следствия, генерал-майор был недоволен вышеуказанными решениями и не явился на место службы и таким образом совершил дезертирство.

В то же время Слоненко заявил, что указанный кабинет является непригодным для прохождения службы, поскольку является подсобным помещением, расположенным в цокольном этаже дома, заваленным старой мебелью и различным хламом.

Генерал-майор считает, что должностные лица СВР Украины фактически создали искусственные основания, по которым пытались отстранить его от прохождения военной службы.

Слоненко показал, что не имел каких-либо умысла и цели на совершение преступление, являлся на военную службу, проявлял заинтересованность в ее прохождении, ни разу не проявлял своего недовольства военной службой, нежелания служить, не высказывал намерений уклониться от военной службы никоим образом.

Суд встал на сторону обвиняемого, учитывая в том числе показания свидетелей, что он действительно несколько раз посещал место службы и пользовался несколькими конспиративными квартирами.

"Не было у ОСОБА_1 и мотивов, которые его побудили уклониться от военной службы: имея воинское звание генерал-майора он не мог чувствовать тяжесть военной службы, которую испытывает на себе солдат-новобранец, его не отправляли в районы боевых действий, служба в Киеве его вполне удовлетворяла, он не совершал каких-либо преступлений, за которые мог опасаться наступления наказания", - говорится также в документах суда.