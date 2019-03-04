ПЦУ начинает отдавать свои зарубежные приходы Константинополю

Первые зарубежные приходы Православной Церкви Украины уже скоро перейдут в подчинение Константинопольского патриарха.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

По его словам, процесс перехода не может быть быстрым, но он уже начался.

"Уже сейчас, например, в Европе есть много приходов, которые самостоятельно изъявили желание подчиняться Вселенскому патриархату. Я даже разговаривал несколько дней назад с определенными представителями общин, которые говорят: "Мы имеем хорошие отношения, мы уже переходим". Сейчас я готовлю отпускные грамоты для тех священников, на которых имеются запросы", - рассказал митрополит.

"Есть некоторые общины, не желающие переходить. Но мы будем иметь с ними диалог. Со стороны патриарха Варфоломея нет какого-то агрессивного настроя, вы должны сегодня передать нам эти приходы", - добавил Епифаний.

Он также рассказал, сколько суммарно в ПЦУ является приходов за рубежом.

"В Европе храмов, которые принадлежали нашей церкви, практически нет. Есть общины украинцев. Насколько мне известно, было где-то 46 общин на территории Европы и 15 на территории Америки. А в других регионах мира по 1-2 прихода", - рассказал митрополит Епифаний.