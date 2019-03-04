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65% украинцев считают, что Украина идет "не туда"

Понедельник, 4 марта 2019, 12:55

Две трети украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, а каждый пятый считает, что в правильном.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг" 19-28 февраля.

Социологи отмечают, что с начала года позитивных оценок стало больше: показатель вырос с 14% до 21%.

 

Отметим, что за последние 8 лет наилучшие показатели были в апреле 2014 года, то есть после аннексии Крыма и на пороге войны на Донбассе. Тогда 34% считали, что Украина движется в правильном направлении, а 48% – что в неправильном.

В то же время, за последний год количество недовольных уменьшилось с 75% до 65%.

При этом только 10% считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшилось, а 60% почувствовали ухудшение.

 

За последние 5 лет последний показатель уменьшился с 86% до 60%, одновременно возросло число респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11% до 27%).

При этом динамику изменений собственного материального положения респонденты оценивают относительно лучше, чем страны.

12% респондентов почувствовали улучшение экономического положения своей семьи за последние 12 месяцев, половина – ухудшение, а 36% – не почувствовали изменений.

 

Опрос охватил 2500 респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Методе опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологияопрос
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