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Епифаний готовится к встрече со Святославом из-за службы в Софии

Понедельник, 4 марта 2019, 13:23

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний готовится к встрече с главой Украинской греко-католической церкви Святослав, чтобы решить вопрос служения в Софии Киевской.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Должна состояться личная встреча моя с Блаженнейшим Святославом, где мы должны обсудить те вопросы, которые нас беспокоят. Это касается непосредственно их служение в Святой Софии Киевской. Для православных этот собор является знаковым собором и всегда считался историческим кафедральным собором киевских митрополитов. И поэтому София до сих пор служила таким символом единства", - сказал он, добавив, что дата встречи еще не назначена, поскольку Блаженнейший Святослав еще не вернулся из Рима.

Епифаний рассказал, что с начала независимости уже сформировалась новая практика использования Софии.

"Несколько раз в год члены Всеукраинского совета церквей собираются, молятся, в День независимости, на Покрову, в День защитника. Поэтому уже есть определенная практика, даже во время независимости украинского государства, где София использовалась только в таких особых исторических моментах", - сказал он.

Предстоятель ПЦУ подчеркнул: "Мы не претендуем на повседневное служение в стенах Большой Софии".

"Мы осуществляем богослужения в Теплой Софии повседневно. И каждый имеет возможность посетить и принять участие в богослужении", - сказал он.

Напомним:

  • Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет обратился к главе УГКЦ Святослава с призывом не проводить запланированную на 7 апреля литургию в Софийском соборе в Киеве.
  • Он пояснил, что "это необычное явление, потому что УГКЦ никогда не совершала литургию в центре украинского православия" и это может вызвать "сопротивление со стороны православных украинский".
  • Украинская греко-католическая церковь заявила, что пока окончательно не решила, проводить богослужения в Софийском соборе в Киеве.

Украинская правда

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