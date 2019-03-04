Епифаний готовится к встрече со Святославом из-за службы в Софии

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний готовится к встрече с главой Украинской греко-католической церкви Святослав, чтобы решить вопрос служения в Софии Киевской.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Должна состояться личная встреча моя с Блаженнейшим Святославом, где мы должны обсудить те вопросы, которые нас беспокоят. Это касается непосредственно их служение в Святой Софии Киевской. Для православных этот собор является знаковым собором и всегда считался историческим кафедральным собором киевских митрополитов. И поэтому София до сих пор служила таким символом единства", - сказал он, добавив, что дата встречи еще не назначена, поскольку Блаженнейший Святослав еще не вернулся из Рима.

Епифаний рассказал, что с начала независимости уже сформировалась новая практика использования Софии.

"Несколько раз в год члены Всеукраинского совета церквей собираются, молятся, в День независимости, на Покрову, в День защитника. Поэтому уже есть определенная практика, даже во время независимости украинского государства, где София использовалась только в таких особых исторических моментах", - сказал он.

Предстоятель ПЦУ подчеркнул: "Мы не претендуем на повседневное служение в стенах Большой Софии".

"Мы осуществляем богослужения в Теплой Софии повседневно. И каждый имеет возможность посетить и принять участие в богослужении", - сказал он.

Напомним: