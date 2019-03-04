Епифаний готовится к встрече со Святославом из-за службы в Софии
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний готовится к встрече с главой Украинской греко-католической церкви Святослав, чтобы решить вопрос служения в Софии Киевской.
Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".
"Должна состояться личная встреча моя с Блаженнейшим Святославом, где мы должны обсудить те вопросы, которые нас беспокоят. Это касается непосредственно их служение в Святой Софии Киевской. Для православных этот собор является знаковым собором и всегда считался историческим кафедральным собором киевских митрополитов. И поэтому София до сих пор служила таким символом единства", - сказал он, добавив, что дата встречи еще не назначена, поскольку Блаженнейший Святослав еще не вернулся из Рима.
Епифаний рассказал, что с начала независимости уже сформировалась новая практика использования Софии.
"Несколько раз в год члены Всеукраинского совета церквей собираются, молятся, в День независимости, на Покрову, в День защитника. Поэтому уже есть определенная практика, даже во время независимости украинского государства, где София использовалась только в таких особых исторических моментах", - сказал он.
Предстоятель ПЦУ подчеркнул: "Мы не претендуем на повседневное служение в стенах Большой Софии".
"Мы осуществляем богослужения в Теплой Софии повседневно. И каждый имеет возможность посетить и принять участие в богослужении", - сказал он.
Напомним:
- Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет обратился к главе УГКЦ Святослава с призывом не проводить запланированную на 7 апреля литургию в Софийском соборе в Киеве.
- Он пояснил, что "это необычное явление, потому что УГКЦ никогда не совершала литургию в центре украинского православия" и это может вызвать "сопротивление со стороны православных украинский".
- Украинская греко-католическая церковь заявила, что пока окончательно не решила, проводить богослужения в Софийском соборе в Киеве.
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