Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд признал незаконным постановление Кабмина о ценах на газ трехлетней давности

Понедельник, 4 марта 2019, 14:15
Суд признал незаконным постановление Кабмина о ценах на газ трехлетней давности

Окружной административный суд города Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в том числе, определялся порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.

Об этом в понедельник сообщает Судебная власть.

Иск в 2016 году подала Юлия Тимошенко и ОО "Тарифная мобилизация".

"Такой длительный срок рассмотрения дела связан, в частности, с изменением состава коллегии судей в связи окончанием их полномочий по осуществлению правосудия, что обусловило осуществление рассмотрения дела с самого начала, назначением по делу судебных экспертиз и общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд принял такое решение в связи с нарушением правительством порядка принятия обжалуемого постановления в части ее согласования с Секретариатом Энергетического Сообщества и Государственной регуляторной службой Украины.

В суде заявили, что это привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц.

"Указанные нарушения были признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу", - говорится в сообщении.

Это постановление устанавливало единую цену на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.

*** В то же время, согласно данным в базе на сайте Верховной Рады, указанное постановление является недействительным. Распоряжение правительства, которое оспаривала Тимошенко, утратило силу на основании постановления КМ № 867 от 19.10.2018.

Напомним:

  • Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят досудебное расследование одобренной Кабинетом министров формулы формирования цены на газ "Дюссельдорф+" по уголовному делу о злоупотреблении властью или служебным положением.
  • В частности исследуются обстоятельства установления в течении 2016-2017 годов государственных регулируемых цен на природный газ для обеспечения общественных интересов путем принятия Кабинетом министров соответствующих постановлений от 27.04.2016 №315 и от 22.03.2017 №187.
  • Постановления Кабмина №315 и №187 касаются установления формулы для формирования цены на газ на основании цены импортного природного газа в немецком газовом хабе, которая определяется по данным агентства Platts European Gas Daily (так называемая формула "Дюссельдорф +").

"Украинская правда" в Threads

Темы: ценыгазсудТимошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
цены
Проблема еще не решена: Гетманцев анонсировал следующие меры против обменников-нарушителей
Минэкономики прогнозирует повышение цен на бензин и дизтопливо в июле на 5-8 гривен за литр
Детально посчитали: сколько стоила Украине совершенная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС
Последние новости
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
Все новости...
Реклама: