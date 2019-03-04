Суд признал незаконным постановление Кабмина о ценах на газ трехлетней давности
Окружной административный суд города Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в том числе, определялся порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.
Об этом в понедельник сообщает Судебная власть.
Иск в 2016 году подала Юлия Тимошенко и ОО "Тарифная мобилизация".
"Такой длительный срок рассмотрения дела связан, в частности, с изменением состава коллегии судей в связи окончанием их полномочий по осуществлению правосудия, что обусловило осуществление рассмотрения дела с самого начала, назначением по делу судебных экспертиз и общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд принял такое решение в связи с нарушением правительством порядка принятия обжалуемого постановления в части ее согласования с Секретариатом Энергетического Сообщества и Государственной регуляторной службой Украины.
В суде заявили, что это привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц.
"Указанные нарушения были признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу", - говорится в сообщении.
Это постановление устанавливало единую цену на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.
*** В то же время, согласно данным в базе на сайте Верховной Рады, указанное постановление является недействительным. Распоряжение правительства, которое оспаривала Тимошенко, утратило силу на основании постановления КМ № 867 от 19.10.2018.
Напомним:
- Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят досудебное расследование одобренной Кабинетом министров формулы формирования цены на газ "Дюссельдорф+" по уголовному делу о злоупотреблении властью или служебным положением.
- В частности исследуются обстоятельства установления в течении 2016-2017 годов государственных регулируемых цен на природный газ для обеспечения общественных интересов путем принятия Кабинетом министров соответствующих постановлений от 27.04.2016 №315 и от 22.03.2017 №187.
- Постановления Кабмина №315 и №187 касаются установления формулы для формирования цены на газ на основании цены импортного природного газа в немецком газовом хабе, которая определяется по данным агентства Platts European Gas Daily (так называемая формула "Дюссельдорф +").