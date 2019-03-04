Окружной административный суд города Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в том числе, определялся порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.

Об этом в понедельник сообщает Судебная власть.

Иск в 2016 году подала Юлия Тимошенко и ОО "Тарифная мобилизация".

"Такой длительный срок рассмотрения дела связан, в частности, с изменением состава коллегии судей в связи окончанием их полномочий по осуществлению правосудия, что обусловило осуществление рассмотрения дела с самого начала, назначением по делу судебных экспертиз и общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд принял такое решение в связи с нарушением правительством порядка принятия обжалуемого постановления в части ее согласования с Секретариатом Энергетического Сообщества и Государственной регуляторной службой Украины.

В суде заявили, что это привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц.

"Указанные нарушения были признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу", - говорится в сообщении.

Напомним: