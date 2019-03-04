Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шулявский мост начнут ломать 16 марта. Водителям показали схему движения

Понедельник, 4 марта 2019, 16:17

Шулявский путепровод полностью перекроют 16 марта в связи с реконструкцией.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Киевсовета.

Главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" Александр Здольник рассказал, что работы по демонтажу путепровода начнут уже 17 марта.

"Этапность выполнения работ предусматривает, что первые работы - это демонтаж контактной сети, демонтаж опор освещения, демонтаж карнизных блоков, демонтаж консолей тротуаров, разборка асфальтово-бетонного покрытия, демонтаж самих балок пролетных строений и частичный демонтаж ростверков", - рассказал он.

К концу 2019 года планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

 
 

Движение транспорта на это время будет организовано прилегающими улицами.

"Движение транспорта в направлении Александра Довженко - Вадима Гетьмана будет происходить по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы. Для этого на пересечении улицы Петра Нестерова и проспекта Победы устроен временный светофорный объект. Дальше – по проспекту Победы до пересечения с улицей Гарматной – на указанном перекрестке также устраивается временный светофорный объект для обеспечения возможности левого поворота на улицу Гарматную.  Далее – по улице Гарматной и улице Выборгской обеспечивается выезд на улицу Вадима Гетьмана", - рассказал Здольник.

Относительно движения транспорта в направлении Вадима Гетьмана – Александра Довженко, то движение будет происходить существующим реконструированным съездом на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу Александра Довженко существующим реконструированным съездом, где также устроят временный светофорный объект.

Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост"; со стороны улицы Елены Телиги улице Александра Довженко - конечную остановку "Ул. Ивана Гонты".

С подробными изменениями в маршрутах троллейбусов можно ознакомиться на сайте "Киевпастранс".

Напомним:

  • 27 февраля 2017 в Киеве частично обрушился Шулявский мост.
  • В июле 2018 Киевская администрация утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана.
  • Утвержденный КГГА проект предусматривает строительство неполного "клевера" с тремя съездами (вместо классических для "клевера" четырех).
  • Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 составляла 830 миллионов гривен.

Украинская правда
Темы: Киевдороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Киев
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Кличко рассказал, сколько переселенцев еще может принять Киев
Последние новости
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
Все новости...
Реклама: