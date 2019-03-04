Шулявский мост начнут ломать 16 марта. Водителям показали схему движения

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Понедельник, 4 марта 2019, 17:17

Шулявский путепровод полностью перекроют 16 марта в связи с реконструкцией.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Киевсовета.

Главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" Александр Здольник рассказал, что работы по демонтажу путепровода начнут уже 17 марта.

"Этапность выполнения работ предусматривает, что первые работы - это демонтаж контактной сети, демонтаж опор освещения, демонтаж карнизных блоков, демонтаж консолей тротуаров, разборка асфальтово-бетонного покрытия, демонтаж самих балок пролетных строений и частичный демонтаж ростверков", - рассказал он.

К концу 2019 года планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

 
 

Движение транспорта на это время будет организовано прилегающими улицами.

"Движение транспорта в направлении Александра Довженко - Вадима Гетьмана будет происходить по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы. Для этого на пересечении улицы Петра Нестерова и проспекта Победы устроен временный светофорный объект. Дальше – по проспекту Победы до пересечения с улицей Гарматной – на указанном перекрестке также устраивается временный светофорный объект для обеспечения возможности левого поворота на улицу Гарматную.  Далее – по улице Гарматной и улице Выборгской обеспечивается выезд на улицу Вадима Гетьмана", - рассказал Здольник.

Относительно движения транспорта в направлении Вадима Гетьмана – Александра Довженко, то движение будет происходить существующим реконструированным съездом на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу Александра Довженко существующим реконструированным съездом, где также устроят временный светофорный объект.

Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост"; со стороны улицы Елены Телиги улице Александра Довженко - конечную остановку "Ул. Ивана Гонты".

С подробными изменениями в маршрутах троллейбусов можно ознакомиться на сайте "Киевпастранс".

Напомним:

  • 27 февраля 2017 в Киеве частично обрушился Шулявский мост.
  • В июле 2018 Киевская администрация утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана.
  • Утвержденный КГГА проект предусматривает строительство неполного "клевера" с тремя съездами (вместо классических для "клевера" четырех).
  • Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 составляла 830 миллионов гривен.

Украинская правда

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Темы: Киев дороги


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