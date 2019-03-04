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Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины

Понедельник, 4 марта 2019, 20:18
Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины

Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции против России за ее агрессию в Украине.

Соответствующий указ президента США опубликован 4 марта, на сайте Белого дома.

"Действия и политика, о которых идет речь в этих указах (речь идет об указах, принятых Бараком Обамой в 2014 году после аннексии Крыма Россией и агрессии на Донбассе - ред.), по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в указе.

"Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют хищению ее активов" - отметили в Белом доме.

Таким образом чрезвычайная ситуация объявленная 6 марта 2014 года, и меры, принятые в этот день (указ №13660 - ред.), 16 марта 2014 года (указ №13661 - ред.), 20 марта 2014 года ( указ №13662 - ред.) и 19 декабря 2014 года (указ №13685 - ред.), чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией продлены еще на год. Продлено также действие мер, введенных администрацией Трампа 20 сентября 2018 года.

Как известно, в 2014 году США ввели санкции против РФ за агрессию в Украине, которые потом расширяли и продлевали несколько раз.

Европейская правда

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Темы: ТрампсанкцииРосcияУкраинаСША
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