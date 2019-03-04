В Украине школьника впервые наказали за буллинг в отношении учителя
Понедельник, 4 марта 2019, 21:01
Нетешинский городской суд впервые в Хмельницкой области принял решение о привлечении к административной ответственности лица за буллинг.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.
"Буллером оказался старшеклассник одной из местных школ, а пострадавшим - его учитель. Буллинг проявлялся в систематических образах и психологическому давлению со стороны ученика", - рассказали в полиции.
Подростка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Суд обязал мать несовершеннолетнего оплатить штраф в размере 850 гривен.
Напомним:
Украинская правда