В Украине школьника впервые наказали за буллинг в отношении учителя

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Понедельник, 4 марта 2019, 22:01

Нетешинский городской суд впервые в Хмельницкой области принял решение о привлечении к административной ответственности лица за буллинг.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

"Буллером оказался старшеклассник одной из местных школ, а пострадавшим - его учитель. Буллинг проявлялся в систематических образах и психологическому давлению со стороны ученика", - рассказали в полиции.

Подростка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд обязал мать несовершеннолетнего оплатить штраф в размере 850 гривен.

Напомним:

  • В декабре 2018 года Министерство юстиции Украины объяснило, как штрафовать за травлю детей.
  • В феврале 2019 года в Украине впервые по новому закону о буллинге осудили за травлю.

Украинская правда

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Темы: Хмельницкий полиция дети


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