ПЦУ сформировала новую епархию и откроет в Днепре первый монастырь

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Вторник, 5 марта 2019, 04:10

Священный Синод Православной церкви Украины 4 марта провел второе заседание, в ходе которого, в частности, приняли формирование Управления Переяславско-Вишневской епархии во главе с митрополитом Александром (Драбинко).

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Во время заседания Синода приняли решение направить письмо главе УГКЦ относительно служений в Софии Киевской. В письме, в частности, говорится, что "в течение тысячелетия Собор Святой Софии Киевской был и остается кафедральным собором православных Киевских первоиерархов".

Синод считает полезным "сохранить относительно богослужений в Святой Софии Киевской тот порядок, который сложился до сих пор и положительно воспринимается в украинском обществе, не провоцируя полемики или разделений".

Кроме этого, архиереи приняли обращение относительно президентских выборов в Украине, текст которого будет опубликован в ближайшее время.

Синод также благословил открытие и регистрацию первого в истории ПЦУ монастыря - Благовещенского женского монастыря по адресу: г. Днепр, ул. Рылеева, 36.

На заседании Синода согласовали текст типового устава для приходов ПЦУ и приняли формирование Управления Переяславско-Вишневской епархии во главе с митрополитом Александром (Драбинко).

Напомним:

  • Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет обратился к главе УГКЦ Святослава с призывом не проводить запланированную на 7 апреля литургию в Софийском соборе в Киеве.
  • Он пояснил, что "это необычное явление, потому что УГКЦ никогда не совершала литургию в центре украинского православия" и это может вызвать "сопротивление со стороны православных украинский".
  • Украинская греко-католическая церковь заявила, что пока окончательно не решила, проводить богослужения в Софийском соборе в Киеве.

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Темы: Православная Церковь Украины


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