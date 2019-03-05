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Клинтон отказалась от участия в президентских выборах-2020

Вторник, 5 марта 2019, 06:13

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон объявила, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

Об этом сообщает CNN.

"Я не буду участвовать в выборах, но я буду продолжать работать и отстаивать то, во что я верю", - подчеркнула Клинтон.

"Я хочу, чтобы люди меня правильно поняли - я продолжу работать, но не буду соревноваться в избирательной гонке", - добавила она.

CNN со ссылкой на источники пишет, что в январе конкурентка Трампа на выборах 2016 года не исключала возможности участия в еще одних выборах. В то же время экс-глава предвыборной кампании Клинтон Джон Подеста заявлял, что это маловероятно.

Напомним:

Во время выборов президента США 2016 года Хиллари Клинтон получила большинство голосов избирателей (на более чем 2 млн голосов), однако проиграла, потому что  уступила Дональду Трампу в нескольких ключевых штатах, и двухуровневая система выборов в США не позволила ей набрать достаточное количество голосов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КлинтонСШАвиборы
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